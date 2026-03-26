A partir del mes de marzo, la zona arqueológica de Chichén Itzá adopta de forma permanente el esquema de Boleto Único. La medida busca simplificar el ingreso de visitantes y mejorar la organización del flujo turístico. El cambio también apunta a transparentar los costos y evitar confusiones entre los distintos cobros que existían previamente. Con esta actualización, se establece un precio integrado y criterios claros sobre quiénes pueden acceder de forma gratuita. El Boleto Único entró en vigor de manera permanente el 27 de marzo, consolidando un sistema que ya se había probado anteriormente. Este esquema integra en un solo pago todos los conceptos necesarios para ingresar al sitio. Antes de esta medida, los visitantes debían cubrir distintos cobros por separado, lo que generaba confusión. Ahora, el acceso se simplifica con una tarifa unificada. El objetivo es mejorar la experiencia del turista desde el ingreso. Con un solo boleto, se agiliza el acceso y se reducen filas y tiempos de espera. Además, esta modalidad permite una mejor gestión del sitio arqueológico. Las autoridades buscan ordenar el flujo de visitantes en uno de los destinos más concurridos del país. El Boleto Único establece un costo total que integra todos los pagos de acceso. En 2026, el precio general ronda entre 600 y 650 pesos mexicanos para turistas extranjeros, mientras que para visitantes nacionales suele ubicarse entre 250 y 300 pesos, dependiendo de los componentes incluidos. Este esquema busca mayor claridad y transparencia en las tarifas, eliminando cargos separados que antes generaban confusión. Así, los visitantes conocen desde el inicio el costo total. El precio final puede variar según diversos factores y beneficios aplicables. Además, facilita la planeación del viaje al permitir anticipar el gasto completo antes de la visita. A pesar del nuevo esquema del Boleto Único, se mantienen beneficios para ciertos grupos, en línea con las políticas de acceso cultural. La medida busca equilibrar la recaudación con un acceso más inclusivo al patrimonio. Estos beneficios no desaparecen con el nuevo sistema, sino que se integran en un modelo más ordenado. Así, se garantiza claridad en el acceso y se mantiene la inclusión para distintos sectores.