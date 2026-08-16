Carlos Slim se adueña del recurso más rico de todo el país: compró más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave de México.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) recibió propuestas de distintos grupos empresariales para desarrollar los segmentos 13 y 14 del proyecto ferroviario. Aunque varias compañías participaron con ofertas de peso para ejecutar el tramo entre Saltillo y Santa Catarina, ninguna superó la propuesta presentada por el consorcio vinculado a Carlos Slim.

Con este resultado, el Gobierno mexicano adjudicó a empresas relacionadas con Carlos Slim el contrato para construir una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, uno de los proyectos ferroviarios previstos para ampliar la conectividad de pasajeros en el norte del país.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

Según los datos disponibles, Operadora Cicsa y FCC Construcción alcanzaron la puntuación más elevada, asegurando la ejecución de una obra que es fundamental para la conectividad, además de representar una inversión superior a los 31 mil millones de pesos mexicanos.

Así es el ambicioso plan liderado por Carlos Slim

Es relevante mencionar que el Servicio de Administración Tributaria de México desempeñará una función esencial en esta iniciativa, dado que servirá como la entidad gubernamental encargada de que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales.

Con las obras comenzadas el 30 de septiembre de 2025, de acuerdo con los datos proporcionados por la ARTF, el proyecto ferroviario tendrá una longitud de 111 kilómetros y dispondrá de un plazo de ejecución de 960 días naturales.

Este constituye un proceso esencial en la validación del contrato, ya que es la forma oficial de asegurar transparencia en un ámbito donde las licitaciones suelen estar sometidas a examen público.

Carlos Slim hace historia en la infraestructura

En la licitación adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, se presentaron otras compañías con amplia trayectoria en proyectos significativos, como Comsa, responsable de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, así como ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI y OHL.

No obstante, ninguna de estas alcanzó la puntuación obtenida por el consorcio liderado por Carlos Slim.

Esta victoria consolida su estatus como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca. La obra se integra dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, que incluye proyectos clave destinados a modernizar la movilidad y reforzar la conectividad en toda la región.