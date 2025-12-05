Es importante conocer las restricciones de equipaje de mano que entraron en vigor en los últimos tiempos. La idea es agilizar el embarque y reforzar la seguridad aérea, estableciendo una lista ampliada de objetos prohibidos en cabina.
Es importante conocer cuáles son los artículos puedes llevar y cuáles están completamente prohíbidos. El nuevo reglamento establece que ciertos elementos podrán transportarse únicamente en el equipaje facturado, mientras que otros están totalmente prohibidos en vuelos comerciales.
Objetos prohibidos en el equipaje de mano
La plataforma de viajes Skyscanner publicó una lista detallada con los principales objetos restringidos, entre ellos dispositivos electrónicos, herramientas y líquidos en grandes cantidades.
1. Dispositivos electrónicos
- Drones: son los únicos dispositivos electrónicos cuyo transporte en cabina depende de cada aerolínea.
2. Medicamentos y equipo médico
- Bisturí: su transporte está prohibido.
- Tanques de oxígeno: requieren autorización previa de la aerolínea.
3. Objetos punzantes o cortantes
- Navajas automáticas, cúter y cuchillos con hojas de más de 6 cm.
- Sacacorchos y tijeras grandes.
4. Líquidos y cosméticos
- Solo se permiten envases de hasta 100 ml dentro de una bolsa transparente.
- Incluye: gel, champú, lociones, perfumes, cremas, pasta de dientes, desodorantes en aerosol y bebidas.
5. Accesorios deportivos
- Bates de béisbol, palos de golf, cañas de pescar y tacos de billar.
- Equipos de artes marciales como nunchakus y bastones de defensa.
- Dardos, jabalinas y arcos con flechas.
6. Herramientas de trabajo
- Taladros, destornilladores, martillos, sierras portátiles y sopletes.
- Sustancias inflamables como aguarrás y disolventes de pintura.
7. Armas y sustancias peligrosas
- Armas de fuego, explosivos, municiones y granadas.
- Gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta y productos químicos tóxicos.
Recomendaciones para evitar problemas en el aeropuerto
Para garantizar un embarque sin inconvenientes, sigue estas recomendaciones:
- Consulta con tu aerolínea antes del vuelo sobre los objetos permitidos.
- Verifica el tamaño y cantidad de líquidos antes de empacar.
- Si es posible, transporta artículos restringidos en el equipaje facturado.
- Llega con anticipación al aeropuerto para evitar contratiempos en los controles de seguridad.