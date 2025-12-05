Las nuevas restricciones para el equipaje de mano y los viajes en avión.

Es importante conocer las restricciones de equipaje de mano que entraron en vigor en los últimos tiempos. La idea es agilizar el embarque y reforzar la seguridad aérea, estableciendo una lista ampliada de objetos prohibidos en cabina.

Es importante conocer cuáles son los artículos puedes llevar y cuáles están completamente prohíbidos. El nuevo reglamento establece que ciertos elementos podrán transportarse únicamente en el equipaje facturado, mientras que otros están totalmente prohibidos en vuelos comerciales.

Objetos prohibidos en el equipaje de mano

La plataforma de viajes Skyscanner publicó una lista detallada con los principales objetos restringidos, entre ellos dispositivos electrónicos, herramientas y líquidos en grandes cantidades.

Para evitar contratiempos en los aeropuertos, es fundamental estar informado sobre qué artículos puedes llevar y cuáles están completamente vetados. Imagen: archivo. eclipse_images

1. Dispositivos electrónicos

Drones: son los únicos dispositivos electrónicos cuyo transporte en cabina depende de cada aerolínea.

2. Medicamentos y equipo médico

Bisturí: su transporte está prohibido.

Tanques de oxígeno: requieren autorización previa de la aerolínea.

3. Objetos punzantes o cortantes

Navajas automáticas, cúter y cuchillos con hojas de más de 6 cm.

Sacacorchos y tijeras grandes.

4. Líquidos y cosméticos

Solo se permiten envases de hasta 100 ml dentro de una bolsa transparente.

Incluye: gel, champú, lociones, perfumes, cremas, pasta de dientes, desodorantes en aerosol y bebidas.

5. Accesorios deportivos

Bates de béisbol, palos de golf, cañas de pescar y tacos de billar.

Equipos de artes marciales como nunchakus y bastones de defensa.

Dardos, jabalinas y arcos con flechas.

6. Herramientas de trabajo

Taladros, destornilladores, martillos, sierras portátiles y sopletes.

Sustancias inflamables como aguarrás y disolventes de pintura.

7. Armas y sustancias peligrosas

Armas de fuego, explosivos, municiones y granadas.

Gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta y productos químicos tóxicos.

Recomendaciones para evitar problemas en el aeropuerto

Para garantizar un embarque sin inconvenientes, sigue estas recomendaciones: