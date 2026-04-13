El sistema de justicia agraria en México entra en una nueva etapa tras la firma de un acuerdo interinstitucional que busca transformar la manera en que se resuelven los conflictos por tierras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con diferentes autoridades del sector agrario, acordó fortalecer los mecanismos de atención para hacerlos más ágiles, accesibles y con enfoque en derechos humanos. La medida apunta a mejorar la resolución de disputas que, en muchos casos, se prolongan durante años sin una solución definitiva, afectando a millones de ejidatarios y comunidades en todo el país. La Suprema Corte, en conjunto con instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, selló un convenio considerado clave para modernizar el sistema de justicia en el campo. El objetivo central es agilizar los procesos legales relacionados con la propiedad social de la tierra, un tema que involucra a comunidades indígenas, afromexicanas y a millones de pequeños propietarios. Este nuevo esquema busca que los conflictos territoriales no se queden estancados en juicios interminables, sino que encuentren soluciones más eficaces y con enfoque humano. Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la intención de mejorar la respuesta del sistema judicial ante disputas agrarias que afectan a más de 5.5 millones de titulares de derechos y alrededor de 32,500 ejidos y comunidades en el país. Muchos de estos conflictos pueden extenderse durante décadas sin resolución de fondo, lo que genera incertidumbre jurídica y social. Con este convenio, se busca fortalecer la atención, reducir los tiempos de espera y garantizar que las sentencias tengan un impacto real en la solución de los problemas territoriales. El nuevo esquema también plantea una mayor coordinación entre el Poder Judicial y las dependencias agrarias, con el fin de intercambiar información, capacitar personal y aplicar criterios más amplios en la resolución de conflictos. La idea es incorporar una visión intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género en los procesos judiciales. De esta forma, se pretende que la justicia agraria no solo sea más rápida, sino también más equitativa, capaz de responder a las realidades de las comunidades que dependen de la tierra como base de su vida y su economía.