Tras la baja del capo narco Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y la ola de violencia civil que se desató en las calles mexicanas, bancos como el BBVA se vieron obligados a activar protocolos de emergencia para resguardar la seguridad de sus clientes y empleados, es así como desde el 23 de febrero siguen algunas sucursales bancarias cerradas, así lo dio a conocer la banca española en México. “Aviso importante. BBVA México informa que hoy, jueves 26 de febrero, permanecerán cerradas las siguientes sucursales: Jalisco, Zapopan y Guanajuato, Abasto”, indicó el comunicado urgente del banco y agregó, “Dependiendo de la evolución de los acontecimientos, evaluaremos la operación de nuestras sucursales”. El BBVA México ofrece atención 24/7 a sus clientes por medio de su aplicación móvil BBVA México. Desde allí, se pueden realizar algunos trámites como los siguientes: Debido a los incidentes, algunos de los principales bancos del país decidieron también cerrar algunas de sus sucursales. Bancos como Santander, Banorte, Banamex o HSBC mantuvieron cerradas sus oficinas en estados críticos vinculados a hechos de violencia con el objetivo de prevenir, pero para el 24 de febrero, restablecieron sus servicios con normalidad. Solo el banco HSBC informó que la única sucursal que seguirá cerrada hasta nuevo aviso será la oficina 161, EL Grullo, Jalisco.