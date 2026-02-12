En la Línea 2 del Mexibús se llevó a cabo la modernización del parque vehicular con la incorporación de 57 unidades de última generación, que atenderán a más de 102,000 pasajeros al día. Los nuevos autobuses articulados operarán en el trayecto Las Américas, en Ecatepec, hacia La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli. Esta renovación coincide con el once aniversario de la ruta y beneficiará a usuarios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Como parte del proyecto también se puso en marcha infraestructura para carga eléctrica y la instalación de paneles solares. El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, señaló que uno de los ejes de la actual administración es: Por su parte, el subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma Velázquez, afirmó que el gobierno estatal respalda a los concesionarios que avanzan en la modernización de sus unidades. La empresa Transcomunicador destinó más de 200 millones de pesos a la renovación del Mexibús, que además tendrá un impacto ambiental positivo al evitar la emisión de alrededor de 490 toneladas de contaminantes al año. La nueva flota del Mexibús está compuesta por 30 autobuses articulados de 18 metros con tecnología Euro 6; 15 unidades totalmente eléctricas, ambos con capacidad para 160 pasajeros; y 12 autobuses del llamado servicio rosa, de 12 metros y capacidad para 80 personas. Las unidades cuentan con accesibilidad universal, sistemas de videovigilancia y sensores de aforo, lo que refuerza la seguridad de los usuarios. Asimismo, son vehículos más silenciosos y eficientes, lo que contribuye a mejores condiciones laborales para las operadoras durante su jornada.