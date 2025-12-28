A pesar de no tratarse de un virus reconocido por la comunidad científica, ni aparecer en estudios clínicos con diagnósticos cerrados, cada vez más personas sienten los efectos de en la vida diaria, en el trabajo y en la forma de vincularse con el mundo de la “enfermedad del siglo XXI”, según alertó Elon Musk.

Cabe destacar que la alarma no se enciende desde el ámbito de la medicina, sino desde el corazón del ecosistema tecnológico. La advertencia ha sido pronunciada por quien hoy es considerado uno de los magnates multimillonarios más influyentes de todo los tiempos.

El fundador de SpaceX y ex mano derecha de Donald Trump, puso el foco en un fenómeno cotidiano, aparentemente inofensivo, pero con consecuencias profundas en la mente humana, especialmente en niños y adultos expuestos de forma constante.

No es el Covid-19: Elon Musk reveló cuál es la enfermedad del siglo XXI

Elon Musk puso en el centro del debate el consumo excesivo de videos cortos en redes sociales al afirmar que está deteriorando la capacidad de atención de todos los internautas. Durante una entrevista en The Katie Miller Podcast, comparó plataformas como TikTok con un “fentanilo digital”, por su capacidad adictiva basada en estímulos breves y constantes.

Elon Musk reveló cuál es el flagelo que se encuentra afectando a los adultos y niños en el siglo XXI. (Foto: Archivo).

Según Musk, esta dinámica de sobreoferta intensifica la fragmentación de la atención, un fenómeno que ya impacta en la vida laboral y personal de todos los que cuentan con un smartphone y acceso a redes sociales.

En este sentido, resalta que el cambio permanente de foco entre contenidos impone lo que se conoce como una ”penalización cognitiva”, que dificulta la concentración sostenida y la toma de decisiones complejas.

El empresario sostuvo que no se trata solo de hábitos individuales. El diseño mismo de las plataformas, que se ha optimizado con el paso del tiempo para retener usuarios el mayor tiempo posible, prioriza métricas de permanencia por encima del bienestar mental.

Atención, algoritmos e IA: el impacto en niños y adultos

Musk explicó que los algoritmos de recomendación procesan millones de publicaciones al día para mantener el flujo constante de estímulos. Este sistema amplifica tanto contenidos relevantes como irrelevantes, lo que genera una saturación informativa para el usuario difícil de filtrar.

En este entorno, la atención se convierte en un recurso escaso. Niños y adultos quedan expuestos a una lógica que premia lo inmediato, lo extremo y lo emocional, desplazando contenidos reflexivos o complejos que requieren mayor esfuerzo cognitivo o un pensamiento crítico más elaborado.

Para Musk, la verdadera enfermedad del siglo XXI no es biológica, sino cognitiva, ya que se trata de una atención cada vez más debilitada por el diseño de la tecnología que domina nuestra vida diaria.