El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó las condiciones climáticas que regirán en la República Mexicana a partir del lunes 12 de enero y anunció que una serie de estados en el territorio azteca se verán afectados durante 72 horas por intensas lluvias y posible caída de granizo.

Además, se prevé que gran parte del país vea llegar la segunda tormenta invernal de la temporada y el sistema frontal núm. 27, que ocasionarán hasta el martes tiempo severo en gran parte del país, además de un evento de Norte prolongado en el litoral del golfo de México.

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias?

Desde este lunes 12 de enero, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que generará las condiciones propicias para que llueva intensamente en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste); Chiapas (noroeste); y Yucatán.

Al mismo tiempo, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche

El organismo gubernamental mantiene la alerta por la segunda tormenta invernal de la temporada, que generará ambiente muy frío a gélido; rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango. Además, se espera posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Por otro lado, las entidades federativas de Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca, así como Quintana Roo, Campeche y Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), se verán pasadas por agua producto del ingreso de aire húmedo del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico.

En este sentido, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cuáles serán los estados con pronóstico de precipitaciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Tabasco (oeste).

Chiapas (noroeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz (Papaloapan)

Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Nayarit

Tamaulipas

Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Guerrero.

Confirman lluvias por 72 horas: cuáles son los estados afectados hasta el miércoles

El SMN mantiene vigente el pronóstico del tiempo que regirá para el territorio azteca hasta el miércoles 14 de enero:

Martes 13 de enero:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Posible caída de aguanieve o lluvia engelante, durante la mañana: zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

