Alkosto ofrece un lavarropas de gran capacidad que lava más de 5 kg en 39 minutos con una rebaja de casi el 50%.

En la búsqueda de electrodomésticos de gran capacidad con descuentos importantes, Alkosto cuenta con una oferta que ha llamado la atención de quienes buscan renovar el lavadero sin pagar el precio completo.

En esta oportunidad, la lavadora LG WT23NBTX6 de carga superior y 23 kilogramos se encuentra con una rebaja cercana al 50%, convirtiéndose en una de las promociones más destacadas dentro de la categoría de línea blanca.

Gracias a su amplia capacidad, funciones inteligentes y ciclos de lavado rápidos, este modelo está pensado para hogares que necesitan lavar grandes cantidades de ropa, prendas voluminosas o edredones en menos tiempo.

¿Cuál es el lavarropas LG de Alkosto con gran capacidad y lavado rápido?

La LG WT23NBTX6 es una lavadora de carga superior con 23 kilogramos de capacidad, ideal para familias numerosas o para quienes acostumbran lavar grandes cargas de ropa en un solo ciclo.

Alkosto ofrece un lavarropas de gran capacidad que lava más de 5 kg en 39 minutos con una rebaja de casi el 50%. Alkosto

Uno de sus principales atractivos es la tecnología TurboWash™, que permite completar un ciclo de lavado en aproximadamente 39 minutos, además de incorporar el motor Inverter Direct Drive™, diseñado para ofrecer un funcionamiento más silencioso y eficiente.

La lavadora también incorpora AI DD™, un sistema que identifica el tipo de tejido y ajusta automáticamente los movimientos del lavado para brindar un mejor cuidado de las prendas. A esto se suma una tina de acero inoxidable, 10 programas de lavado, 10 niveles de agua y conectividad ThinQ™, que permite controlar algunas funciones desde un teléfono compatible.

¿Cuánto cuesta la lavadora LG de Alkosto?

Actualmente, la LG WT23NBTX6 se encuentra disponible en Alkosto con un descuento del 49% respecto a su precio original, una promoción que la posiciona entre las ofertas más llamativas de la tienda dentro de la categoría de lavadoras. Con este descuento, queda en $2.192.900 COP.

Además de su gran capacidad, este modelo destaca por su eficiencia energética, su motor con 10 años de garantía y la posibilidad de lavar cargas grandes en menos tiempo gracias a sus funciones inteligentes.

Qué se puede comprar en Alkosto

En Alkosto se encuentra una amplia gama de productos como:

Electrónica : Cargadores, cámaras, audífonos y más dispositivos electrónicos.

Electrodomésticos : Desde cafeteras y licuadoras hasta neveras, microondas y lavadoras.

Tecnología : Celulares, computadoras, tablets, televisores y accesorios tecnológicos.

Muebles : Sofás, camas, escritorios y muebles para el hogar.

Ropa y accesorios : Vestimenta para hombres, mujeres y niños, además de calzado y accesorios.

Productos para el hogar : Artículos de cocina, limpieza y decoración.

Herramientas y materiales de construcción : Desde taladros y sierras hasta pinturas y equipos para mejorar el hogar.

Juguetes y artículos para niños : Juguetes educativos, bicicletas y productos para el cuidado infantil.

Deportes y fitness: Equipos de ejercicio, ropa deportiva y accesorios para la práctica de diversos deportes.