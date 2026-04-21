El Zócalo de la Ciudad de México fue escenario de un concierto gratuito de Andrea Bocelli que reunió música clásica, colaboraciones con artistas mexicanos y una lectura empresarial clara: la celebración por el inicio de operaciones de Plata como banco en México. La presentación se realizó el sábado 18 de abril a las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución, con colaboración del Gobierno de la Ciudad de México. La asistencia fue estimada en más de 300 mil personas, en una noche que volvió a mostrar la capacidad del Zócalo para concentrar eventos de gran escala y alto impacto público. En el escenario, Bocelli estuvo acompañado por Larisa Martínez, el barítono Juan Carlos Heredia y la violinista Rusanda Panfili. El programa combinó piezas de corte clásico con momentos orientados a conectar con el público local, en una construcción musical que buscó equilibrio entre la solemnidad del tenor italiano y referencias más cercanas a la audiencia mexicana. Uno de los puntos más comentados de la noche fue la participación de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. La inclusión de la cumbia dentro de un concierto encabezado por uno de los nombres más reconocidos de la ópera internacional dio al recital un carácter singular. Entre los momentos destacados figuraron interpretaciones de “Mis sentimientos”, una versión en clave de cumbia de “What a Wonderful World” y una lectura compartida de “Vivo por ella”. El tramo final del concierto mantuvo la lógica de gran espectáculo. El cierre incluyó “Time to Say Goodbye” y “Nessun dorma”, acompañado por pirotecnia, en una clausura pensada para reforzar el tono excepcional de la velada. Más allá de lo artístico, el evento tuvo un peso corporativo evidente. Plata utilizó el concierto como marco de celebración de su nueva etapa como banco. La empresa recibió autorización para operar bajo esa figura en febrero y comenzó esta fase el 18 de marzo, después de haber desarrollado su presencia en el mercado mexicano a partir de su negocio de tarjeta de crédito. La compañía, antes conocida como Plata Card, opera desde 2022 y forma parte del grupo de firmas financieras tecnológicas que han buscado ganar espacio en México frente a jugadores consolidados del ecosistema digital. En esa trayectoria, alcanzó una valuación de 1,500 millones de dólares tras una ronda Serie A de 160 millones de dólares liderada por Kora, con lo que obtuvo categoría de unicornio. También cuenta con una base cercana a 3 millones de clientes de tarjeta de crédito. El concierto permitió, así, proyectar dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado, instaló una imagen de cercanía con el público a través de un evento gratuito, abierto y de alto perfil. Por otro, colocó a la firma en un momento simbólico de transición: el paso de fintech a banco en un mercado donde la competencia por escala, confianza y reconocimiento de marca es cada vez más intensa. Para el público mexicano, la noche dejó una combinación poco habitual: un tenor de alcance global en el corazón político y cultural del país, acompañado por referentes de la música popular local y en el marco de una celebración empresarial que buscó presentarse con un tono amplio, urbano y accesible.