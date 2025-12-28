El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado para toda la población mexicana y confirmó que a partir del domingo 28 de diciembre se registrará un descenso de las temperaturas y podría llover torrencialmente en distintos estados del país.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cuáles serán las entidades federativas del país afectadas por las tormentas eléctricas y el ambiente frío a muy frío.

¿En qué estados bajarán las temperaturas desde el domingo?

Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (núm. 25) impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de la República Mexicana.

En este contexto, se combinará con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, y generarán las condiciones propicias para que se registre un marcado descenso de las temperaturas.

El pronóstico del tiempo para el domingo 28 de diciembre. (Foto: Archivo).

Al mismo tiempo, se originarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

¿Dónde se registrarán temperaturas bajo cero?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados lloverá el 28 de diciembre?

En función de la información que difundió el SMN, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán, Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur) .

Al mismo tiempo, otro canal de baja presión en el occidente y centro del país, sumado al ingreso de humedad desde el océano Pacífico, generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones durante el transcurso de la jornada.

En este contexto, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán intensas precipitaciones en los siguientes estados:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chiapas (centro y este)

Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)