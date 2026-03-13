La operación del transporte público en la Ciudad de México está bajo la lupa de las autoridades. El Instituto de Verificación Administrativa, Invea, difundió una serie de recomendaciones y obligaciones dirigidas a conductores y propietarios de unidades para mejorar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de los pasajeros. El organismo del Gobierno de la CDMX señaló que cumplir con la normativa no solo es una responsabilidad legal, sino también una condición clave para ofrecer un servicio digno y evitar sanciones administrativas. “Un servicio de calidad comienza cuando cumples y promueves el cumplimiento de las normativas”, destacó el organismo. El Instituto de Verificación Administrativa recordó que los conductores de transporte público deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y operativos para poder prestar el servicio de manera legal en CDMX. De acuerdo con el organismo, estas medidas buscan garantizar que las unidades que circulan cuenten con documentación vigente, condiciones de seguridad y que los operadores actúen conforme a la regulación. El Invea subrayó que cumplir con estos lineamientos es fundamental para mantener la operación del servicio dentro del marco legal y evitar sanciones o suspensiones. Adicional a los requisitos administrativos, el organismo de CDMX hizo un llamado a los operadores para mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la seguridad durante los trayectos. Entre las principales recomendaciones se encuentra respetar los límites de velocidad, los semáforos y las señales de tránsito, una práctica que, según la institución, es esencial para prevenir accidentes y proteger tanto a pasajeros como a peatones. Asimismo, el instituto recordó la importancia de reservar asientos para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con bebés en brazos, como parte de una cultura de movilidad incluyente. En otra de sus sugerencias, el Invea enfatizó que los conductores deben evitar cualquier tipo de discriminación hacia los usuarios. “No discrimines a las personas por su condición social, edad, preferencia sexual, discapacidad u origen étnico”, señaló el Invea, al reiterar que el respeto a los pasajeros es parte fundamental de un servicio público de calidad.