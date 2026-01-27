En esta noticia
El Gobierno de la Ciudad de México emitió una alerta preventiva ante el incremento de mensajes de texto fraudulentos o SMS phishing que notifican supuestas infracciones de tránsito y solicitan pagos inmediatos a nombre de autoridades capitalinas.
La Secretaría de Administración y Finanzas, SAF, advirtió que estos mensajes no provienen de instancias oficiales y forman parte de una cadena de estafas que busca obtener datos personales y financieros de las y los conductores.
Fraudes digitales: la advertencia oficial a los automovilistas
La SAF fue enfática al señalar que no envía mensajes SMS para notificar multas o infracciones, por lo que cualquier texto recibido con ese contenido debe considerarse falso.
La dependencia exhortó a no abrir enlaces, no proporcionar información personal y eliminar de inmediato este tipo de mensajes.
Asimismo, recordó que la única vía oficial para consultar adeudos vehiculares o realizar pagos es el portal finanzas.cdmx.gob.mx o la App Tesorería CDMX, herramientas que cuentan con protocolos de seguridad para proteger a la ciudadanía y evitar fraudes.
Aprovecha los descuentos y haz del 2026 Tu Mejor Año Fiscal
El Gobierno capitalino invitó a las y los contribuyentes a aprovechar los beneficios vigentes del programa Tu Mejor Año Fiscal 2026, que contempla un 8% de descuento en enero por pago anual anticipado del predial, así como 100% de descuento en Tenencia al pagar el refrendo.
Este beneficio aplica para vehículos con valor de hasta 638 mil pesos con IVA. Los pagos pueden realizarse de forma segura y rápida a través de finanzas.cdmx.gob.mx o desde la App Tesorería CDMX, reforzando así una recaudación responsable y sin intermediarios.