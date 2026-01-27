El peligro del phising se ve incrementado por el avance de los bots de inteligencia artificial.

El Gobierno de la Ciudad de México emitió una alerta preventiva ante el incremento de mensajes de texto fraudulentos o SMS phishing que notifican supuestas infracciones de tránsito y solicitan pagos inmediatos a nombre de autoridades capitalinas.

La Secretaría de Administración y Finanzas, SAF, advirtió que estos mensajes no provienen de instancias oficiales y forman parte de una cadena de estafas que busca obtener datos personales y financieros de las y los conductores.

Fraudes digitales: la advertencia oficial a los automovilistas

La SAF fue enfática al señalar que no envía mensajes SMS para notificar multas o infracciones, por lo que cualquier texto recibido con ese contenido debe considerarse falso.

La dependencia exhortó a no abrir enlaces, no proporcionar información personal y eliminar de inmediato este tipo de mensajes.

Asimismo, recordó que la única vía oficial para consultar adeudos vehiculares o realizar pagos es el portal finanzas.cdmx.gob.mx o la App Tesorería CDMX, herramientas que cuentan con protocolos de seguridad para proteger a la ciudadanía y evitar fraudes.

Aprovecha los descuentos y haz del 2026 Tu Mejor Año Fiscal

El Gobierno capitalino invitó a las y los contribuyentes a aprovechar los beneficios vigentes del programa Tu Mejor Año Fiscal 2026, que contempla un 8% de descuento en enero por pago anual anticipado del predial, así como 100% de descuento en Tenencia al pagar el refrendo.

Este beneficio aplica para vehículos con valor de hasta 638 mil pesos con IVA. Los pagos pueden realizarse de forma segura y rápida a través de finanzas.cdmx.gob.mx o desde la App Tesorería CDMX, reforzando así una recaudación responsable y sin intermediarios.