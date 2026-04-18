Las autoridades mexicanas han implementado exenciones específicas que favorecen a ciertos tipos de vehículos. Esta disposición tiene como objetivo reconocer aquellas unidades que, debido a sus características técnicas o uso especializado, no generan el mismo impacto ambiental que los automóviles convencionales. El Programa de Verificación Vehicular constituye una obligación anual para millones de conductores en México, orientado a monitorear las emisiones contaminantes y asegurar que los automóviles cumplan con los estándares ambientales. No obstante, no todos los propietarios están obligados a participar en este proceso. La lista de vehículos exentos de verificación para el año 2026 comprende seis categorías esenciales: Es fundamental que los propietarios de vehículos se mantengan informados sobre estas fechas para evitar inconvenientes y cumplir con las normativas establecidas. Para aquellos que están obligados a realizar el trámite, el primer semestre de 2026 establece un calendario específico según el color del engomado y la terminación de las placas. Los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deben verificar entre julio y agosto.