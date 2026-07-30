Confirmado | España prohíbe la entrada al país con dinero si no presentan el formulario S-1: cómo completarlo

Cada año, miles de turistas arman las valijas hacia España, reservan hoteles y retiran efectivo para no depender de las comisiones bancarias en el exterior. Están convencidos de que, al tratarse de sus propios ahorros, no le deben explicaciones a nadie. Sin embargo, existe un formulario obligatorio que deben completar cada vez que ingresan al país: el S-1.

Y es que cruzar una frontera o trasladar efectivo por el territorio nacional con cierto límite de dinero sin el trámite previo puede transformarse en una pesadilla económica de inmediato. No se trata de un impuesto nuevo ni de un delito financiero sofisticado, sino de un formulario que el 90% de los viajeros desconoce hasta que la autoridad aduanera les frena el paso.

Confirmado | España prohíbe la entrada al país con dinero si no presentan el formulario S-1: cómo completarlo. Fuente: Shutterstock.

¿Por qué se pide este formulario cada vez que se ingresa a España?

Durante décadas, llevar billetes en el bolsillo fue el método de pago anónimo y seguro por excelencia. No obstante, en el marco del combate global contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, la Agencia Tributaria ajustó estos valores.

La creencia de que las autoridades solo persiguen las grandes transferencias bancarias o las cuentas en paraísos fiscales es, a día de hoy, un mito. Justamente, la fiscalización física sobre el dinero líquido se ha vuelto quirúrgica.

Actualmente, los agentes de aduana no solo tienen la potestad de hacer revisiones aleatorias en equipajes y vehículos, sino que la normativa actual invierte la carga de la prueba: si llevas efectivo por encima de ciertos umbrales y no lo declaraste previamente, la presunción de irregularidad es automática.

El trámite del Modelo S-1 o la declaración aduanera de la UE es completamente gratuito . No implica el pago de ningún impuesto directo por el simple hecho de transportar el efectivo. Por ende, la sanción no se impone por llevar el dinero, sino por la omisión de la información.

¿Cuál es el límite de dinero que activa las alarmas de la aduana?

El límite que activa la alerta máxima internacional es de 10.000 euros (o su equivalente en cualquier divisa). Si vas a ingresar o salir del territorio de España superando ese monto, la declaración previa es obligatoria a través del formulario S-1.

BOE

Pero el alcance de la norma es aún más amplio de lo que la mayoría imagina. La ley no solo contempla billetes y monedas. Dentro del cálculo de los 10.000 euros se incluyen:

Efectos negociables al portador : cheques, cheques de viaje, pagarés u órdenes de pago sin beneficiario designado.

Metales preciosos: monedas con un contenido de oro de al menos el 90% y oro sin acuñar (lingotes o pepitas) con una pureza mínima del 99,5%.

A su vez, dentro del territorio español, el control dentro del propio territorio nacional es todavía más estricto: trasladar 100.000 euros o más dentro del país exige la presentación previa de ese formulario. Incluso en operaciones bancarias cotidianas, los bancos notifican automáticamente a Hacienda los ingresos o retiros superiores a 3000 euros o cualquier movimiento con billetes de 500 euros.

¿Qué consecuencias tiene no presentar el formulario a tiempo?

Las implicancias de omitir este trámite —o de completarlo con datos erróneos e incompletos— son inmediatas. En los controles fronterizos, la aduana tiene el poder de intervenir y retener el dinero en el acto.

A nivel sancionatorio, las consecuencias pueden ser destructivas para el patrimonio personal:

Retención e investigación : aunque el dinero sea de origen 100% legal, quedará inmovilizado hasta que se complete una investigación sobre su procedencia.

Multas drásticas: las sanciones administrativas están diseñadas para ser “disuasorias”. En el caso de no justificar el origen o no haber presentado el Modelo S-1, Hacienda puede aplicar multas de hasta el 150% del valor del importe trasladado. Es decir, viajar con 100.000 euros sin declarar puede costar hasta 150.000 euros en sanciones.

Peor aún: las autoridades aduaneras tienen la facultad de intervenir incluso por montos inferiores a los 10.000 euros si detectan indicios o sospechas de que el dinero puede estar vinculado a una actividad ilícita.