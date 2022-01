Ómicron: con casos récord, Europa se acerca cada vez más a la vacunación obligatoria

Mientras Europa sigue registrando cifras récord de contagios por la variante Ómicron, los gobiernos están endureciendo cada vez más su campaña contra los no vacunados.

Italia anunció que hará obligatoria la vacunación contra el Covid-19 para las personas de 50 años o más en un intento de aliviar la presión sobre su servicio de salud y reducir las muertes. La medida se extenderá, en principio, hasta el próximo 15 de junio.

"La elección que estamos tomando es restringir al máximo el área de no vacunados, porque es la que genera una carga de salud en nuestros sistemas hospitalarios", explicó el ministro de Salud, Roberto Speranza. Las autoridades sanitarias calculan que alrededor del 13% de ese grupo (unas tres millones de personas) no tiene ninguna dosis de la vacuna.

La medida, aprobada por decreto, comenzará a regir a partir del próximo 15 de febrero y establece fuertes sanciones para quienes no la cumplan. Los empleados serán suspendidos de sus trabajos -excepto que puedan demostrar que sufrieron la enfermedad hace poco y ya están recuperados- y deberán pagar multas de entre 600 (u$s 678) y 1500 (u$s 1695).

La vacunación ya era obligatoria en Italia para maestros, médicos, policías y otros trabajadores esenciales.

También se prevén sanciones de 100 euros (u$s 112) para los desempleados que incumplan la medida.

Además, desde principios de febrero sólo las personas con certificado de vacunación o infección reciente podrán ingresar a oficinas públicas, tiendas no esenciales, bancos, oficinas de correos y peluquerías, entre otros locales.

Italia es uno de los países más afectados por la nueva ola de coronavirus que atraviesa Europa y también ha sido uno de los más duros en materia de restricciones, por ejemplo , con la aplicación del ‘súper pase verde' que restringe la mayoría de las actividades a los vacunados o recuperados.

En las últimas 24 horas el país reportó más de 172.000 nuevos casos y actualmente hay casi 1,6 millones de personas con Covid. Por otra parte, el país ha registrado más de 138.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, y el segundo número más alto en Europa después del Reino Unido.

En Francia, los diputados aprobaron el polémico proyecto de ley para convertir el actual pase sanitario en un pase de vacunación.

De ser aprobado -por ahora tiene media sanción y espera su tratamiento en el Senado- todos los mayores de 12 años deberán mostrar su certificado de vacunación completa para usar el transporte público, participar de ciertas actividades e ingresar a restaurantes, bares, cafés y gimnasios, entre otros espacios públicos. La iniciativa pone mayor presión sobre los no vacunados, a quienes ya no les alcanzará con presentar un test Covid negativo para continuar con sus actividades sociales.

La aprobación de la Asamblea Nacional llega horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que quería "joder" a los no vacunados, y los criticara por su "falta de moral" e "irresponsabilidad". Alrededor del 20% de la población francesa sigue sin estar vacunada.

La iniciativa francesa es muy similar a la regla 2G (genesen y geimpft, o recuperado y vacunado) que ya aplica Alemania, e impide a los no vacunados entrar a restaurantes, cafés, teatros, cines y cualquier espacio cerrado de entretenimiento u ocio.

En las próximas horas, el nuevo gobierno analizará nuevas medidas para frenar el avance Ómicron. Es probable que anuncie confinamientos más cortos para evitar la escasez de personal, en línea con lo que han hecho otros países; y medidas de distanciamiento social más duras.

El ministro de Salud, Karl Lauterbach, también volvió a insistir con la vacunación obligatoria y dijo que sería una forma de "inmunizar muy rápidamente a la población de una amenaza tan grave".

Se espera que el Bundestag de Alemania comience a debatir la vacunación obligatoria en febrero y que podría entrar en vigencia en marzo próximo, según estimaciones de las autoridades alemanas.

Austria también ha anunciado planes para hacer que la vacunación sea obligatoria para los mayores de 14 años a partir del próximo mes, mientras que en Grecia será obligatoria para los mayores de 60 años a partir del 16 de enero.