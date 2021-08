Variante Delta: un solo caso de coronavirus pone a toda Nueva Zelanda en cuarentena

Luego de que Nueva Zelanda detectara el primer caso de coronavirus por transmisión comunitaria desde febrero , la primera ministra, Jacinda Ardern, estableció en todo el país un confinamiento estricto de tres días denominado "cierre relámpago".

Coronavirus: ¿cuáles son los países que mejor manejaron la pandemia?

Esta estrategia busca cortar de raíz una mayor transmisión comunitaria del virus a futuro a través de una investigación epidemiológica que tiene como objetivo detectar los contactos estrechos de este "caso cero", testearlos y aislarlos para prevenir nuevas problemáticas.

El cierre que obliga a volver al llamado "Nivel de alerta 4" comenzará a la medianoche de este miércoles 18 de agosto a nivel nacional y resulta el primero que afecta a todo el país desde la respuesta inicial a la pandemia hace más de un año.

En esta fase todas las escuelas, lugares públicos y la mayoría de los negocios deberán cerrar y solo las tiendas que ofrecen servicios esenciales como comestibles, gasolina y productos para la salud podrán permanecer abiertas. Además, en caso de precisar salir del hogar se deberá utilizar de forma obligatoria el barbijo.

El caso fue descubierto en Coromandel, localidad cercana a Auckland, la ciudad más poblada de la pequeña nación. Por lo pronto, aunque la secuenciación genómica todavía no ha finalizado, se asume que se trata de un caso de la variante Delta , cepa mayoritaria en una gran cantidad de países que destaca por su rápida transmisibilidad, un 90% más efectiva que la variante original surgida en China.

Así lo admitió Ardern: " Delta ha cambiado las reglas del juego, estamos respondiendo a eso . Lo mejor que podemos hacer para salir de esto lo más rápido posible es ser exigentes ", manifestó la primera ministra en la conferencia de prensa que brindó este martes en la ciudad de Wellington, la capital neozelandesa.

Tal como indicó el director general de Salud, Ashley Bloomfield, el caso en particular se trata de un hombre no vacunado de unos 50 años que se considera contagioso desde el pasado jueves 12 de agosto. La alarma surgió luego de que se diera a conocer que el individuo visitó este fin de semana (14 y 15) junto a su esposa -totalmente vacunada- un bar lleno de gente en la región de Coromandel, donde ambos presenciaron un partido de rugby del equipo nacional, All Blacks.

Debido a estos movimientos y la probabilidad de que se trate de la variante Delta, los funcionarios aconsejaron una respuesta inmediata a nivel nacional : es así como todo el país estará confinado durante tres días mientras que Auckland y Coromandel tendrán una cuarentena de una semana .

"Reaccionar de forma dura y temprana ha funcionado para nosotros antes" , dijo Ardern para justificar su decisión, y agregó: "Queremos ser breves y exigentes, en lugar de ligeros y largos".

