Un descubrimiento extraordinario volvió a poner en el centro de la escena a uno de los naufragios más legendarios de la historia. Un grupo de exploradores submarinos recuperó una barra de plata valuada en alrededor de 100.000 dólares que permaneció oculta durante más de cuatro siglos en las profundidades del Atlántico.

La pieza fue localizada frente a las costas de Florida y pertenece a la carga de un famoso galeón español hundido en el siglo XVII, considerado una de las mayores fuentes de tesoros sumergidos del planeta.

El tesoro que reapareció después de más de 400 años

La barra fue encontrada durante una expedición de búsqueda en una zona donde anteriormente se habían detectado señales compatibles con objetos metálicos enterrados bajo sedimentos marinos.

Tras confirmar que se trataba de plata, los especialistas iniciaron las tareas de recuperación y extracción, una operación que permitió rescatar una pieza de enorme valor histórico y económico.

El hallazgo generó especial interés porque se trata de una de las pocas barras recuperadas en las últimas décadas dentro del área del naufragio.

La historia detrás del galeón perdido

La pieza pertenecía al Nuestra Señora de Atocha, un barco español que transportaba riquezas provenientes de América hacia Europa.

Entre su cargamento viajaban lingotes de oro y plata, monedas, piedras preciosas y diversos bienes de gran valor comercial.

Sin embargo, el viaje terminó abruptamente cuando una fuerte tormenta vinculada a un huracán impactó sobre la embarcación cerca de los Cayos de Florida.

El naufragio provocó la pérdida de gran parte del tesoro y convirtió al Atocha en uno de los barcos hundidos más famosos de la historia.

Uno de los tesoros más buscados del mundo

Durante décadas, exploradores y cazatesoros intentaron localizar los restos de la embarcación.

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El descubrimiento más importante llegó en 1985, cuando una expedición logró encontrar buena parte del pecio y recuperar numerosos objetos de valor.

Sin embargo, los especialistas creen que todavía permanecen bajo el océano cientos de lingotes de plata, monedas y otros elementos que nunca fueron hallados.

Por ese motivo, la zona continúa siendo objeto de exploraciones periódicas.

Qué harán con la barra de plata recuperada

Tras ser extraída del fondo marino, la pieza fue trasladada a un laboratorio especializado para iniciar un proceso de conservación y restauración.

Los expertos trabajan ahora en la eliminación de sedimentos, incrustaciones y rastros de corrosión acumulados durante más de 400 años bajo el agua.

Además de su valor económico, la barra representa una valiosa fuente de información histórica sobre el comercio marítimo y las rutas utilizadas durante la época colonial.

Un hallazgo que demuestra que aún quedan secretos por descubrir

A pesar de las décadas de exploración y de los miles de objetos recuperados hasta el momento, los investigadores consideran que el naufragio todavía guarda numerosos tesoros ocultos.

La aparición de esta barra de plata refuerza la idea de que, incluso después de siglos bajo el océano, algunos de los secretos más valiosos de la historia marítima aún esperan ser encontrados.