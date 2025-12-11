Colombia está dispuesta a recibir a Nicolás Maduro para una transición en el poder de Venezuela.

Nicolás Maduro quiere “refundar la Gran Colombia” y crear una alianza con Gustavo Petro

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue creciendo en medio de informes sobre la presión que Donald Trump ejerce para remover a Nicolás Maduro del poder. Mientras también apunta contra Colombia, este país aseguró que le ofrecería protección al mandatario venezolano.

Representantes colombianos aseguraron que, bn el caso de que Maduro dejara Venezuela, no tendrían porque no ofrecerle asilo. La exigencia de que el Presidente venezolano abandone su país fue informada por distintos medios en las últimas semanas.

Canciller de Colombia confirma que darían protección a Nicolás Maduro

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó que Colombia está dispuesta a darle protección a Nicolás Maduro si él decidiera salir del país para una transición en el poder.

La Cancillería de Colombia se mostró abierta a darle asilo a Maduro (Fuente: archivo).

“Colombia no tendría por qué decirle que no”, explicó Villavicencio en una entrevista de este jueves a Caracol. Durante la charla indicó que “si Estados Unidos exige una transición o un cambio” la salida de Maduro de Venezuela “es una cosa que ellos deben valorar”.

Petro pidió una transición en Venezuela

Esta misma semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Venezuela necesita una “revolución democrática” y un “gobierno de transición”.

“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, publicó Petro en su cuenta de X.

La conversación entre Trump y Maduro

Según reportó la semana pasada el Miami Herald, Trump había enviado un “mensaje contundente” al presidente de Venezuela al asegurarle: “Podés salvarte y a tus seres más cercanos, pero tenés que abandonar el país ahora”. El salvoconducto para Maduro, su esposa y su hijo tenía validez “sólo si aceptaba renunciar de inmediato”, algo a lo que el venezolano se habría negado.

Trump ha hecho de su pelea contra Nicolás Maduro un tema de agenda (Fuente: archivo). EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

La conversación entre los dos líderes se habría hecho para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.