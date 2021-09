Precio del petróleo: supera los u$s 80 el barril por primera vez en tres años

Los precios del gas natural europeo, el carbón y los permisos de carbono alcanzaron hoy máximos históricos, con pocas señales de desaceleración del rally, mientras el petróleo superó los u$s 80 por barril, el último hito de una crisis energética mundial que podría afectar el crecimiento económico, y señal de que la demanda se está adelantando a la oferta y agotando los inventarios.

Hoy fue el sexto día seguido de alzas en los mercados del petróleo, impulsados por una oferta más ajustada y una perspectiva de demanda firme, aunque el repunte fue atenuado por la escasez de energía en China , que afecta directamente a la producción industrial e incluso, al consumo particular en el noreste.



El Brent trepó esta mañana hasta un 0,9%, y llegó a los u$s 80,22 por barril, alcanzando un máximo de tres años por segundo día consecutivo y elevando las ganancias del crudo en lo que va de año a casi un 55%. Morgan Stanley prevé que el Brent cotice a u$s 77,5 el barril en el tercer trimestre en un escenario base y a u$s 85 dólares en un caso alcista.



El último repunte del petróleo llega con una serie de predicciones de precios alcistas por parte de bancos y operadores , previsiones de un aumento de la demanda este invierno boreal y especulaciones de que la industria no está invirtiendo lo suficiente para mantener los suministros.

El aumento a u$s 80 también está agregando presión inflacionaria a la economía mundial en un momento en que los precios de los productos básicos energéticos se están disparando .



Los precios del gas de referencia en Europa para su entrega el mes próximo subieron otro 10%, lo que significa que los costos se duplicaron desde mediados de agost o. El precio de la compensación de las emisiones de carbono -a través de contratos conocidos como compensaciones- siguió subiendo, superando los u$s 76 por tonelada en las operaciones intradiarias del martes.



El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía 79 centavos, o un 1%, a u$s 76,24 el barril, tras alcanzar un máximo de sesión de u$s 76,6, su mayor nivel desde principios de julio. El contrato saltó un 2% el lunes.



QUÉ PASA EN EL GOLFO DE MÉXICO, NIGERIA Y ANGOLA

Los huracanes Ida y Nicholas, que azotaron el Golfo de México, dañaron plataformas, oleoductos y centros de procesamiento, paralizando la mayor parte de la producción en alta mar durante semanas.

La oferta también se vio afectada porque Nigeria y Angola, los principales exportadores africanos de petróleo, tendrán dificultades para aumentar la producción a sus cuotas establecidas por la OPEP hasta al menos 2022 debido a problemas de inversión y mantenimiento.

Sus problemas reflejan los de varios otros miembros del grupo de productores OPEP+ que han estado frenando la producción para sostener los precios, pero que ahora no logran aumentar el bombeo para satisfacer la demanda en recuperación.