Otro revés para Boris Johnson: le renunciaron dos ministros

Los ministros británicos de Salud y Hacienda, Sajid Javid y Rishi Sunak, respectivamente, presentaron hoy sus renuncias tras perder la confianza en el primer ministro británico, Boris Johnson.

"Fue un privilegio que me pidieran volver al Gobierno para servir como ministro Salud y Atención Social en un momento tan crítico para nuestro país ", escribió Javid en una misiva dirigida al Johnson, a quien le cuestiona la moción de confianza a la que tuvo que enfrentarse en junio pasado.

Javid fue un estrecho colaborador de Johnson en los últimos años, ocupando sucesivamente los cargos de ministro del Interior, chancellor y ministro de Salud durante la pandemia de covid.

Hoy explicó que si bien los conservadores fueron "competentes al actuar en el interés nacional", en las actuales circunstancias "lamentablemente" la población cree que ya no lo son, como muestra que "un gran número" de diputados 'tories' votaran a favor de cesar a Johnson.

Boris Johnson y los dos ministros visitaron un hospital en abril pasado - EUROPAPRESS

"Lamento decir que está claro para mí que esta situación no cambiará bajo su liderazgo y, por lo tanto, también ha perdido mi confianza", manifestó.



Por su parte, Sunak hizo lo propio al considerar que Johnson no cumple con lo estándares de conducta que se le presuponen a un primer ministro de Reino Unido , del que la población espera que lleve al Gobierno de "manera adecuada, competente y seria" refiriéndose también al escándalo por las fiestas de Navidad celebradas en el número 10 de Downing Street en plena pandemia.

Boris Johnson y Rishi Sunak en el Parlamento - EUROPAPRESS

"Nuestro país se enfrenta a inmensos desafíos" y "creo que la población está lista para escuchar esa verdad", dijo Sunak al señalar en su carta de despedida que tras preparar con Johsnon el discurso sobre la economía de la próxima semana, tiene "claro" que sus enfoques son "básicamente demasiado diferentes".



"Me entristece dejar el gobierno pero he llegado a la conclusión, a regañadientes, de que no podemos seguir así", concluyó.