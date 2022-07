El Mercosur le dijo no a Zelenski y el presidente de Ucrania no hablará en la Cumbre

El Mercado Común del Sur (Mercosur) rechazó el pedido del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de intervenir en la Cumbre de mandatarios que será este jueves en Paraguay porque los miembros del bloque no lograron un "consenso".

Según informó el viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Paraguay, Raúl Cano, en conferencia de prensa: "No hubo acuerdo, ni consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación" .

Este miércoles se realizó la Reunión Ordinaria de los cancilleres del Consejo Mercado Común de los Estados Partes y Estados Asociados del Mercosur.

El funcionario explicó que Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, países que integran el bloque fundado en 1991, toman las decisiones por "consenso", pero no detalló qué Gobiernos se opusieron a la participación del presidente ucraniano.

"No sé cuál Estado no estuvo de acuerdo. Tampoco podemos divulgar el Estado que no dio su anuencia" , aseguró el canciller, según consignó la agencia EFE. La solicitud para participar del encuentro la realizó el propio Zelenski en diálogo con el mandatario del Paraguay, Mario Abdo, quien oficia de presidente pro tempore del bloque regional.

El objetivo de Zelenski era expresar su posición sobre la guerra con Rusia, que comenzó a fines de febrero del 2022, tal como lo hizo en otros bloques internacionales. A comienzos de julio, el mandatario ucraniano se comunicó con Alberto Fernández para agradecerle por la ayuda humanitaria enviada e hizo lo mismo con su par de Paraguay.

El jefe de Estado ucraniano había publicado en su cuenta de Twitter hace unas semanas que seguía estableciendo "lazos con una región importante: América latina".

Alberto Fernández dialogó con su par ucraniano a principios de julio.

Cano, quien también es Coordinador Nacional del Paraguay en el Mercosur, fue el vocero de la primera sesión de la XL Reunión Ordinaria de cancilleres que se realizó hoy en el centro de convenciones de la Conmebol. Mañana jueves tendrá lugar el encuentro de jefes de Estados.



Argentina en el Mercosur: los desafíos de Alberto Fernández

El mandatario argentino estará en la LX Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en la ciudad de Luque. El encuentro será de forma presencial después de dos años de pandemia, la última vez fue en diciembre de 2019.

La Cumbre también estará signada por la decisión de Uruguay de comenzar negociones individuales comerciales con China. El canciller argentino, Santiago Cafiero, ratificó la posición de Fernández de realizar convenios en forma "conjunta" y "consensuada".

Cafiero también consideró que "la cambiante situación internacional no puede resolverse sin el Mercosur, sus países, sus trabajadores, sus empresas y sociedades culturalmente integradas".

En Asunción, Paraguay, participé de la reunión de cancilleres del @mercosur.



— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) July 20, 2022

"Argentina cree en una mejor integración interna y en una mayor adecuación internacional para afrontar los desafíos que plantea el mundo después de la pandemia y la guerra" entre Ucrania y Rusia, sostuvo el canciller.

Además, agregó que para el Gobierno nacional "modernizar no implica disgregar al bloque y la toma de decisiones unilaterales, sino asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de integración" .