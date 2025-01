Las polémicas definiciones de Trump en su primera entrevista como presidente de Estados Unidos

Donald Trump dio su primera entrevista desde que comenzó su nuevo mandato como presidente de Estados Unidos y habló sobre los desafíos que enfrentará desde la Casa Blanca.

Entrevistado por el periodista Sean Hannity para la señal Fox News, Trump se refirió a varios temas, entre ellos, China y un presunto espionaje ilegal mediante la red social Tik-Tok, la inmigración ilegal y la violencia criminal.

Además, en medio de los incendios en California, dijo que habrá un recorte en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y anticipó que este ajuste será acompañado por una importante rebaja para el presupuesto de los estados.

A la vez, aseguró que publicará "inmediatamente" los archivos del FBI relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, una vez que estos sean revisados.

Las primeras definiciones de Trump como presidente de Estados Unidos

Donald Trump contra las políticas de Joe Biden

Trump habló sobre su vuelta al poder y reveló que nunca pensó en que no podía volver a ser presidente de los Estados Unidos. Reconoció que "fue un montón de trabajo" y apuntó contra la administración de Joe Biden, el presidente saliente.

"En sus cuatro años nos mostró una cosa: que la filosofía de la izquierda radical es horrible y que no funciona . Ves el crimen, lo que pasa en la frontera... Tenemos terroristas en nuestro territorio, personas que asesinaron y que aún están libres. Algunos que vienen de la cárcel de otros países, no entiendo por qué alguien les abriría las puertas", señaló.

" La gente ha entendido que [los demócratas] no pueden gobernar y que las políticas fueron terribles . En mi opinión, los demócratas no usan sentido común o son estúpidos", criticó.

Trump destacó que su administración buscará resolver los problemas que heredó del gobierno de Biden, como la inflación, que cerró el 2024 en un 2,9%.

"Resolveremos todos los problemas con tiempo, esfuerzo y dinero. Recuperaremos nuestro país", afirmó el Presidente.

El mandatario habló también sobre la emergencia ambiental en California , tras los devastadores incendios que quemaron miles de hectáreas, y criticó el manejo de la situación por parte de los demócratas y el gobierno californiano.

Señaló que los estados deben poder ocuparse de sus propios problemas "si son afectados por un desastre natural", y que el gobierno federal solo brindará asistencia financiera, pero no apoyo logístico.

Esto implicaría un recorte del presupuesto para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que fue cuestionada por los incendios de este año en California y los tornados que azotaron Carolina del Norte el año pasado.

Otro de los temas destacados fue la situación de la red social TikTok, que dejó de funcionar temporalmente en el país tras una decisión del Tribunal Supremo que avaló una ley que obliga a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentarse al cierre.

Finalmente, tras su asunción, Trump ordenó una prórroga de 75 días para que TikTok pueda seguir funcionando mientras se resuelve su situación legal.

"Lo interesante con TikTok, sin embargo, es que estás tratando con muchos jóvenes que les encanta ¿Es realmente tan importante para China espiar a los jóvenes, a niños viendo videos locos?", manifestó.