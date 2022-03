La Unión Europea aceptó la solicitud de Ucrania y avanza la integración

El Parlamento Europeo aceptó este martes la solicitud de ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE) , con lo que se dio paso a un procedimiento especial de admisión.

Así lo informó el portal local Censor.NET con referencia al Servicio Especial de Comunicaciones del Estado.

"El Parlamento Europeo ha aceptado la solicitud de Ucrania para unirse a la Unión Europea. Se ha iniciado un procedimiento de adhesión especial" , detalla el reporte publicado vía de Telegram.

La decisión del Parlamento Europeo fue comentada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba en su cuenta personal de Twitter.

"La mejor decisión que la Unión Europea puede tomar ahora es incorporar a Ucrania a su membresía de inmediato. Simplemente haga de Ucrania un miembro de pleno derecho de la UE ahora. Los tiempos históricos requieren decisiones importantes e históricas que pueden cambiar radicalmente la dinámica de los acontecimientos. Esta decisión es solo eso" , enfatizó el funcionario.



Este martes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky , se dirigió al Parlamento del bloque y donde destacó la "elección" del país para con occidente.

"Estimados asistentes, saben que no sé saludar a todos en los últimos días, porque no puedo decir "buenos días", "buenas tardes" o "buenas noches". Y esto es absolutamente cierto, porque todos los días son para alguien, este día definitivamente no es bueno, todos los días esta noche es definitivamente la última" , lamentó el mandatario.





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaude al mandatario ucraniano.

Zelensky señaló además que "Ucrania está pagando un precio demasiado alto por su libertad".

"Los ucranianos están perdiendo a sus mejores personas, defensores, niños. Ucrania ha elegido Europa durante mucho tiempo y ahora es el momento de que Europa elija a Ucrania" , insistió.

