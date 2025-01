José "Pepe" Mujica confirmó que el cáncer que sufre se expandió y envió un conmovedor mensaje

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica reveló una fuerte noticia en las últimas horas relacionada con su salud: el cáncer de esófago que sufre se expandió por su cuerpo. Contó que le detectaron un tumor en el hígado y envió un conmovedor mensaje de despedida .

Tras haber realizado 32 sesiones de radioterapia para el tratamiento, Mujica adelantó que decidió no se someterse a ningún otro. "No lo paro con nada" , expresó, tras revelar que le pidió a los médicos que no lo hagan sufrir.

El exmandatario uruguayo dio la última entrevista de su vida a la revista local Búsqueda, donde ratificó su intención de no someterse a más tratamientos.

"Mi cuerpo no lo aguanta"

En abril de 2024 Mujica anunció que tenía cáncer de esófago. La noticia recorrió el mundo y políticos internacionales de primer nivel lo llamaron a su chacra en Rincón del Cerro para enviarle fuerza. Mujica se recuperó.

Se sometió a 32 extensas sesiones de radioterapia y el tumor que lo afectaba, en principio, desapareció. Pero las nuevas noticias sobre su salud no son alentadoras : "Sinceramente, me estoy muriendo", adelantó el histórico dirigente.

El conmovedor mensaje de "Pepe" Mujica.

Es que, este mismo cáncer de esófago que afectó inicialmente a Mujica, ahora se expandió por el resto de su cuerpo, según informó. Lo anunció desde el living de su casa, cerca de su esposa, Lucía Topolansky, y entre lágrimas, cuenta la crónica.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas", expresó. Además, dijo que pidió a los médicos que no lo hagan "sufrir al ped...".

"Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué!", aseguró. En la misma entrevista, contó que quiere dedicarse a trabajar en su chacra mientras su cuerpo se lo permita y realizó una suerte de despedida para todos los compatriotas uruguayos y correligionarios políticos .

El sentido mensaje de despedida de "Pepe" Mujica

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto", expresó el exmandatario.

"Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos", señaló.

"Ahora tengo mis simpatías y cuando puedo dar una manito la doy. Pero no soy un viejo consultor que me tienen que pedir permiso", respondió en relación con las decisiones del partido.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunió con Mujica tras ganar las elecciones.

Mujica aseguró también que no dará más entrevistas y tampoco tendrá apariciones públicas. "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", expresó.

Según los dichos de Mujica, la vida le dio "muchos premios", con lo que se mostró agradecido. "El principal es que estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre", comentó.