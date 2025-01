El Papa Francisco sobre Trump: "Si es cierto lo de las deportaciones masivas, sería una..."

El Papa Francisco habló sobre el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que "si es cierto" la promesa que realizó sobre llevar a cabo deportaciones masivas, "sería una vergüenza".

Asimismo, le envió sus felicitaciones y le comunicó que, "bajo su liderazgo", espera que el pueblo de Estados Unidos "prospere" y sea una "tierra de oportunidades y bienvenida para todos".

"Tengo la esperanza de que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prosperará y se esforzará siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión", manifestó el Sumo Pontífice, en un telegrama oficial que le envió a Trump antes de su asunción.

La visión de Francisco sobre el mandatario estadounidense es crítica, ya que cuando llevó adelante su primera gestión, hace ocho años, lo calificó de "no cristiano" cuando, en enero de 2017, ordenó formalmente llevar a cabo la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

En esta oportunidad, el Papa aseguró que "reza" para que Estados Unidos esté a la altura de sus ideales e insistió sobre su postura en contra de las deportaciones arbitrarias que pretende instaurar Trump en su nuevo mandato: "Los pobres desgraciados que no tienen nada pagan la factura. Esto no se puede hacer. No se resuelven así las cosas", concluyó.

En el día de hoy, desde sus redes sociales, aseguró que "nada como la oración según el Espíritu Santo hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, que sabe reconocer las necesidades de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos" y remarcó la "unidad de los cristianos".