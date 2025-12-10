Nicolás Maduro confirmó que la primera exportación de gas hacia Colombia será donada y enviada a las zonas fronterizas. (Fuente: Archivo)

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el primer envío de gas hacia Colombia será entregado de manera gratuita como una acción destinada a beneficiar a las poblaciones fronterizas del país vecino.

Según el mandatario, esta medida busca apoyar directamente a las comunidades binacionales y, al mismo tiempo, enfrentar a empresarios que, según Maduro, pretenden especular con los precios del gas.

Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro afirmó que esta donación representa un gesto del “pueblo de Venezuela al pueblo colombiano” y marca el inicio de lo que espera sea una cooperación energética más sólida entre ambas naciones.

¿Qué denuncias hizo Maduro sobre la especulación con el gas?

Maduro aseguró que existe “una disputa por los precios” debido a que algunos empresarios, cuyas identidades no detalló, estarían intentando especular en el mercado energético. Según sus declaraciones, esta primera entrega busca contrarrestar esas prácticas y garantizar que el gas llegue de forma directa a sus usuarios sin afectar su economía.

El mandatario también criticó lo que denominó una “campaña” de sectores de la “ultraderecha terrorista narcotraficante colombiana”, que, según él, busca evitar que Colombia compre gas venezolano, pese a que lo considera más seguro, económico y cercano.

El mandatario venezolano afirmó que la medida busca frenar la especulación y fortalecer la integración energética con Colombia.

¿Qué acuerdos energéticos existen actualmente entre Colombia y Venezuela?

En los últimos meses, ambos países han avanzado en la integración económica y energética. En julio, los gobiernos aprobaron la creación de una zona económica binacional con el objetivo de fortalecer proyectos conjuntos, incluyendo la exportación de gas y la posible interconexión eléctrica.

La vicepresidenta venezolana y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, celebró recientemente la firma de un memorando de entendimiento que permitirá impulsar estas iniciativas, así como desarrollar un sistema de transporte que conecte puntos estratégicos de ambos territorios.

¿Qué impacto podría tener este envío en la relación entre ambos países?

Maduro insistió en que “el gas que necesita Colombia está en Venezuela” y reafirmó su intención de que ambas naciones mantengan una economía cada vez más integrada, aprovechando su extensa frontera de 2.219 kilómetros. Este primer envío podría fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en momentos en que ambos gobiernos rechazan el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, así como los ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.

Ambas administraciones han calificado estos operativos como “ejecuciones extrajudiciales”, lo que ha reforzado su postura conjunta frente a la política estadounidense en la región.

Con información de EFE.