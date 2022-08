Dólar, inflación y "las lecciones del fracaso": Brasil llama a prestar atención a los errores argentinos

El abogado, profesor adjunto de la Universidad de Columbia y uno de los columnistas más influyentes de Brasil, Murillo de Aragão , instó a "prestar atención a los errores" de Argentina en materia económica para evitar así la "destrucción" y el sumergimiento en una "profunda decadencia" .

"Durante décadas, Argentina nos ha mostrado de manera clara e inequívoca cómo se está destruyendo un país rico, educado y con importantes valores culturales. Casi a diario nos llegan desde allí signos de profunda decadencia" , apuntó el académico en el artículo titulado "As lições do fracasso argentino" (Las lecciones del fracaso argentino, en español) publicado en la revista Veja.

Para Aragão, la "insistencia" recesiva "no es fácil de responder" . Sin embargo, atribuyó una "marcada cuota de responsabilidad" en lo que definió como "uno de los dilemas históricos".

"Uno de los dilemas históricos más importantes de Argentina es tratar de ajustar un modelo de desarrollo impulsado por la agroindustria, que se beneficia de los precios internacionales, a un país proteccionista, clientelista y fuertemente burocratizado" , agregó.

Además, al abordar el plano actual, el profesor de la Universidad de Columbia anticipó que sin un plan de reforma y estabilización económica , como sucedió en Brasil en 1994, con el Plan Real, y sin modernizar el Estado, resulta "poco probable que los argentinos recuperen la credibilidad" en el peso.

"En consecuencia, seguirán apostando al dólar para vencer la inflación. Curiosamente, se sabe cuáles son los problemas del país. Pero ni los políticos ni los sectores más relevantes de la sociedad quieren pagar el costo de solucionarlos" , enfatizó.

Bono para jubilados: ¿de cuánto debería ser la suma extra que anuncia el Gobierno?



Preocupante tendencia de los salarios: aumentaron 4,8% pero siguen perdiendo contra la inflación



En otro tramo, Aragão repasó el impacto de la crisis en la clase media, "pilar de la estabilidad económica del pasado" y que hoy busca esquivar su adhesión al 42% de tejido social sucumbido bajo la línea de la pobreza.

"El desmantelamiento de Argentina es el resultado de conceptos erróneos históricos que incluyen populismo, falta de previsibilidad en las reglas, burocracia, mal ambiente de negocios, gasto excesivo, corporativismo exacerbado, entre otros defectos. Pero, sobre todo, la ausencia de líderes que piensen en el futuro del país" , insistió.

Así, y a modo conclusivo, el columnista de Veja llamó a "prestar atención a las tragedias que se desarrollan" alrededor de Brasil, con especial en Argentina, donde, según recapituló "lo que una vez fue una decadencia elegante (devaluación del peso frente al dólar) se está convirtiendo en un ahorro para poder comer".

"No le prestamos suficiente atención a Venezuela y no le prestamos suficiente atención a la interminable agonía de Argentina. Debemos mirar a Argentina para aprender una gran lección: no cometer sus errores. Lo que una vez fue una decadencia elegante se está convirtiendo en un ahorro que puedes comer" , sentenció.

Dólar con "debilidad generalizada": cómo es el pronóstico que contradice la tendencia alcista



Anticipo de Ganancias: los grandes contribuyentes deben justificar la solicitud de reducción