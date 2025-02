Crisis en la Corona Británica: se quiebra la figura más poderosa de la familia real

La princesa Ana, hija de la fallecida reina Isabel II, reveló el complejo panorama que enfrentará una de las principales figuras de la realeza a la hora de la volver a la escena principal en la Corona Británica, ya que enfrentan presiones desde distintos frentes, según su análisis.

En el marco de su cumpleaños 70, la única primogénita mujer de la exmandataria real tomó cierto protagonismo debido a las enfermedades del rey Carlos III y de su nuera, Kate Middleton. En este caso, consideró las complejidades del cambio de mandato en el futuro .

¿Cuál es el problema que enfrentará la Corona Británica según la princesa Ana?

La hija de Isabel señaló que el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton , tendrá distintos problemas de cara a su llegada al reinado, pese a que sus apariciones son cada vez más habituales.

" La presión que se hace a los miembros más jóvenes de la familia siempre es peor . Eso es lo que interesa a los medios. A veces es difícil lidiar con eso", admitió la hermana menor del rey Carlos.

Kate Middleton se enfrenta a un cáncer y la princesa Ana enfatizó en que otro problema está en las redes.

La princesa Ana también remarcó que uno de los focos de conflicto más importantes son las redes sociales: " Probablemente eso lo hace más difícil ", consideró al respecto.

Por ejemplo, durante su enfermedad, Middleton fue fotografiada por un vecino y las imágenes se volvieron virales en todo el mundo. Así, se generaron distintas especulaciones sobre su estado de salud.

¿Cuál fue la reacción de la realeza ante el conflicto que enfrenta?

De esta manera, la princesa y aspirante a reina consorte decidió emitir un comunicado en el medio de su crisis de salud y contar cómo atravesaba este proceso donde se mostró distante a las redes: "Estar en contacto es una cosa, pero no es lo mismo. La capacidad de conocer gente es lo que marca la diferencia. Sé lo que es Twitter, pero no me le acercaría" .