En Wuhan hisopan a los 12 millones de habitantes por el brote de la variante Delta

El gobierno de China decidió hacer un testeo masivo de los 12 millones de habitantes de Wuhan tras la aparición de nuevos casos de coronavirus por primera vez en más de un año y ante el preocupante avance de la variante Delta en el país.

En 2020, después de que el Covid-19 se detectó por primera vez en la provincia, la población fue sometida a un confinamiento de 76 días.

Además, China impuso nuevas restricciones de viaje y movilidad en medio de un masivo brote de Delta en la mitad del país. Así, el gobierno se apegó a su agresivo -y exitoso desde 2019- manual de contención en lugar confiarse en el alto nivel de vacunación, que alcanza al 61% de la población .

Variante Delta: la nueva ola de coronavirus enciende cada vez más alarmas en todo el mundo



El aeropuerto de Beijing, desierto por las restricciones del gobierno chino

Los servicios de transporte público y taxi se redujeron en 144 de las áreas más afectadas a nivel nacional, mientras que se restringió el servicio de trenes y subte en Beijing .



En ese sentido, China pidió hoy a todos los departamentos gubernamentales que se movilicen para enfrentar la propagación de la variante Delta del coronavirus en el país, luego de implementar las nuevas restricciones de desplazamiento por el repunte de los contagios en las últimas semanas.

La viceprimera ministra china, Sun Chunlan, subrayó que el control y prevención del Covid-19 debe ser "la principal prioridad" de los gobiernos locales y recalcó la importancia de vigilar de cerca aeropuertos, puertos y fronteras terrestres.

Señaló que las autoridades deben ser especialmente cuidadosas en los casos de personas que trabajan en puestos de alto riesgo, que deberían evitar contactar con familiares y miembros de la comunidad local mientras están en su puesto de trabajo para evitar contagios.



Las personas que puedan haberse contagiado tienen que entrar inmediatamente en cuarentena, mientras que los testeos a los contactos cercanos deben realizarse en un plazo máximo de 24 horas, explicó Sun, que también es miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).

Testeos de coronavirus en Hunan, China - Xinhua

Según Xinhua, el gobierno envió hoy 20 grupos de trabajo a grandes ciudades portuarias del país para que supervisen y orienten a estas ciudades para despejar dudas y facilitar las medidas de prevención de infecciones importadas y respuesta a posibles brotes, según dispuso el mecanismo conjunto de prevención y control contra el Covid-19 del Consejo de Estado, el gabinete de China.

Por lo pronto, en una conferencia de prensa celebrada en Beijing el funcionario He Qinghua de la Comisión Nacional de Salud indicó que las actuales medidas de contención resultan efectivas contra la variante Delta. Y destacó que las dosis de vacunas administradas en todo el país también demuestran buenos efectos preventivos y protectores contra esa variante.



Apenas ayer China impuso importantes restricciones de viaje, incluido el cierre temporal de aeropuertos y alertas de viaje a la población sobre desplazamientos internos, a causa de la variante Delta.

Los gobiernos regionales pidieron a sus ciudadanos que no vayan a zonas de medio o alto riesgo y que no salgan de la provincia en la que viven si no es necesario, mientras que 33 estaciones de tren han dejado de vender billetes a la capital, Pekín.

El brote se inició en la ciudad de Nankín, en la provincia de Jiangsu (este), donde nueve trabajadores de limpieza del aeropuerto dieron positivo el 20 de julio, brote aparentemente relacionado con un vuelo desde Rusia, tras lo que los contagios se han extendido a varias ciudades, entre ellas Beijing y Zhangjiajie.