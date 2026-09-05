Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta | El mejor ejercicio para cuidar el corazón y beneficiar la circulación

A medida que pasan los años, elegir una actividad física que cuide el cuerpo y pueda mantenerse en el tiempo cobra cada vez mayor importancia.

Aunque caminar o utilizar una bicicleta fija son dos de las alternativas más habituales entre los adultos mayores, existe otra disciplina que puede aportar importantes beneficios para la salud cardiovascular.

Se trata del yoga, una práctica de bajo impacto que combina movimientos, posturas, técnicas de respiración y relajación. Además, puede realizarse tanto en casa como en grupo y no requiere necesariamente equipamiento costoso.

Por qué el yoga puede beneficiar al corazón y la circulación

Uno de sus principales aportes está relacionado con la combinación entre actividad corporal, respiración y regulación del sistema nervioso. Su práctica regular puede contribuir a mejorar distintos indicadores vinculados con la salud del corazón.

En particular, algunos estudios observaron efectos positivos sobre la presión arterial, especialmente gracias a las técnicas de relajación y respiración, que pueden favorecer una menor activación de las respuestas del organismo asociadas al estrés.

El control de la respiración también ocupa un lugar central. Los ejercicios respiratorios y los momentos de relajación pueden contribuir a reducir la frecuencia cardíaca en reposo y favorecer el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio.

A su vez, el yoga puede beneficiar la circulación sanguínea y la función endotelial, relacionada con la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse correctamente.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta | El mejor ejercicio para cuidar el corazón y beneficiar la circulación Imagen creada con IA - ChatGPT

Investigaciones disponibles en PubMed han analizado los efectos del yoga y otras formas de actividad física sobre parámetros cardiovasculares, capacidad funcional y calidad de vida, aunque los resultados y la magnitud de los beneficios dependen del tipo de práctica y de cada persona.

Cómo realizar una buena sesión de yoga

El yoga no consiste únicamente en alcanzar determinadas posturas o tener una gran flexibilidad. Para aprovechar correctamente la práctica también es importante prestar atención a la respiración consciente, la alineación corporal, la concentración y la relajación.

Otra de sus ventajas es su accesibilidad: puede practicarse individualmente en casa, al aire libre o mediante clases grupales. Esto permite adaptar la intensidad y los movimientos a las capacidades de cada persona, algo especialmente importante a medida que aumenta la edad.