Estados Unidos avanzó con un ambicioso proyecto militar en América Latina tras aprobar la construcción de una nueva base naval que demandará una inversión de más de 1.000 millones de dólares, de acuerdo con información surgida de documentos oficiales.

La iniciativa forma parte de un esquema de cooperación orientado a defensa y logística marítima, que también apunta a fortalecer la infraestructura portuaria y ampliar la capacidad operativa sobre el océano Pacífico.

Con este movimiento, Perú se posicionaría como un aliado estratégico dentro de la política regional impulsada por Washington, en un contexto atravesado por la modernización de puertos y la expansión del comercio marítimo en Latinoamérica.

¿Dónde se construirá la nueva base naval de Estados Unidos?

Aprobado recientemente, el proyecto contempla la construcción de una base naval en el Callao, ya que es una de las zonas portuarias más relevantes del país. El plan fue autorizado luego del permiso formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo.

La inversión total ascendería a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval para reforzar las capacidades operativas del país.

La iniciativa incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

El Gobierno de Estados Unidos invertirá en tierras peruanas. Fuente: Archivo. Fuente: EPA/BLOOMBERG POOL EFE

Qué impacto tendrá el proyecto en la región

El equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión.

Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Además, el Gobierno estadounidense considera este proyecto como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países aliados con una ubicación clave sobre el Pacífico.

Así se ejecutará la construcción de la base naval

La ejecución se realizará mediante un acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.

Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.