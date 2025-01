Comenzó la tregua entre Israel y Hamas: cuántos rehenes serán liberados este domingo

Desde este domingo, el alto al fuego entró en vigencia en la Franja de Gaza. Tras llegar a una tregua con Israel, Hamas publicó la lista de los primeros tres rehenes que liberará .

Esta decisión le pone fin a más de 15 meses de guerra, cuyo origen se produjo por un ataque del grupo islamita en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según precisó el medio local The Times of Israel, Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher serán las primeras rehenes en ser liberadas. No obstante, desde Hamas aguardan por la lista de 90 prisioneros que serán liberados por Israel este domingo .

Tras el retraso en las negociaciones, Israel indicó que el alto al fuego se implementaría a partir de las 6:15 (hora local), casi tres horas después de la hora prevista, a las 3:30.

Por su parte, desde Hamas explicaron que la demora se originó por "complicaciones en el terreno y la continuación de los bombardeos" de Israel este domingo.

Tregua Israel-Hamas: cómo es el operativo para recibir a los rehenes

El Ejército israelí estableció tres complejos cerca de la frontera de Gaza : en la base de Re'im, el cruce de Kerem Shalom, fronterizo con el sur del enclave, y el de Erez, en el norte.

De esta forma, los rehenes podrán ser liberados y se reunirán con representantes de las fuerzas, incluidos médicos, psicólogos y psiquiatras, para recibir un tratamiento inicial antes de ser llevados a los hospitales.

Asimismo, desde el Ejército estiman que pasarán unas dos horas desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja entregue los rehenes a las tropas de una unidad de fuerzas especiales en la frontera de Gaza, hasta el momento que se dirijan desde las instalaciones militares hacia un hospital.