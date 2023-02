Caso Madeleine McCann: qué dice Scotland Yard sobre las supuestas coincidencias biométricas entre la nena y la joven polaca

Las pruebas de ADN de Julia Wendel, la joven que dice ser Madeleine McCann, mantienen en vilo al mundo. Ahora, Scotland Yard dio su opinión sobre las nuevas coincidencias biométricas.



En línea con lo afirmado por el detective privado Francisco Marco, quien estuvo a cargo por mucho tiempo de la investigación, Scotland Yard se mostró escéptico y no cree que Wendel sea Madeleine McCann.

Un polémico documental sobre la desaparición de Madeleine McCann llega a Netflix



Caso Madeleine McCann: los investigadores confirman que la mataron y dicen saber quién es el asesino



La joven polaca pidió una prueba de ADN y presentó diversas como fotos y testimonios que la vinculan con el caso. Los padres de la niña desaparecida aceptaron la prueba genética, aunque tienen el mismo escepticismo que los investigadores y la Policía.

¿Qué dijo Scotland Yard sobre la posibilidad de que Wendel sea Madeleine McCann?

La policía de Londres no está de acuerdo en que la joven polaca sea realmente la niña desaparecida. En primer lugar, la prueba biométrica diferencia a las dos mujeres. En segunda instancia, un retrato robot con envejecimiento también aleja a una de otra y descartó el parecido entre ambas.

Los agentes de Scotland Yard sostienen que la joven no puede ser Madeleine, porque afirman que la niña murió el mismo día de su desaparición. La familia suscribió en la teoría de que la mujer polaca no es su hija.

Los padres de Madeleine no creen que la joven polaca sea su hija.

¿QUÉ DIJO JULIA WENDELL SOBRE SU PARECIDO CON MADELEINE MCCANN?

En sus redes sociales, Wendell aseguró que no había oído hablar de este caso hasta que comenzó a hacerles preguntas a sus padres sobre su infancia, porque no tenía "ningún recuerdo de eso". "Son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", sostuvo.

A través de un video, la joven polaca narró su cruda historia: "He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann", aseguró.