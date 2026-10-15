Selva tropical, senderos rodeados de vegetación y la posibilidad de vivir en contacto directo con la naturaleza son parte de la experiencia que ofrece Costa Rica a quienes buscan una aventura diferente en el extranjero. En una finca de 67 hectáreas ubicada cerca de Cahuita, en la costa caribeña del país, una familia busca voluntarios para colaborar en distintos proyectos de construcción, carpintería y jardinería.

La propuesta está publicada en la plataforma Worldpackers y ofrece alojamiento, las tres comidas diarias y dos días libres por semana. A cambio, los participantes deberán dedicar 30 horas semanales a tareas prácticas para mejorar las instalaciones y los espacios al aire libre de la propiedad.

Voluntariado en Costa Rica: qué tareas hay que realizar en la finca

La convocatoria está dirigida a personas creativas, prácticas y con interés en los trabajos manuales. Los voluntarios colaborarán con Joel, uno de los integrantes de la familia que lleva adelante el proyecto, en diferentes iniciativas para mejorar la finca.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Carpintería y trabajos en madera , como la fabricación de muebles.

Construcción y reparación de instalaciones.

Pintura, decoración y acabados interiores.

Creación y mejora de senderos en la selva y zonas de juegos.

Jardinería, paisajismo y mantenimiento de espacios exteriores.

Colaboración en la preparación de materiales para proyectos relacionados con sistemas solares y de agua, bajo supervisión calificada.

También podrán participar en la finalización de una sauna y en mejoras de puertas, ventanas y otros sectores de la propiedad.

Aunque la experiencia previa en construcción, carpintería o bricolaje es valorada, no es necesario ser experto en todas las tareas. La familia destaca la importancia de tener iniciativa, curiosidad y predisposición para aprender y compartir conocimientos.

Las actividades se organizan según los proyectos en curso, las condiciones climáticas y las habilidades de cada participante. Además, las tareas técnicas o potencialmente peligrosas quedan reservadas para personas con las calificaciones necesarias y la supervisión correspondiente.

Voluntariado en Costa Rica: qué tareas hay que realizar en la finca. Magnific.

Qué ofrece el voluntariado en Costa Rica

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de vivir en un entorno natural con alojamiento y comida incluidos durante la estadía.

Los beneficios para los voluntarios son:

Habitación privada, aunque puede compartirse con otra persona según la ocupación.

Desayuno, almuerzo y cena diarios.

Acceso a una cocina comunitaria equipada.

Electricidad mediante energía solar.

Agua corriente.

Dos días libres por semana.

Traslado desde el punto de llegada acordado.

El alojamiento se encuentra en una casa destinada a los voluntarios, ubicada a unos 10 minutos a pie de la vivienda familiar. Cuenta con dos dormitorios independientes con cerradura, un baño compartido y espacios comunes para cocinar, comer y descansar.

La finca se encuentra en una zona selvática, por lo que la experiencia implica convivir con las condiciones propias de ese ambiente, como lluvias, insectos, fauna silvestre y senderos que pueden volverse fangosos.

Por otra parte, la convocatoria no incluye los pasajes de avión, el seguro de viaje, el transporte interno ni los gastos de visa, si fueran necesarios.

Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado

La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 45 años que tengan un nivel intermedio de inglés o español. Se aceptan postulaciones individuales, de parejas y de grupos de dos voluntarios.

Entre las cualidades que busca la familia se encuentran la iniciativa, la capacidad para resolver problemas, la comunicación y el interés por trabajar en equipo. También es importante respetar las normas de convivencia, cuidar las herramientas y las instalaciones, y utilizar los recursos de la finca de manera responsable.

Quienes estén interesados pueden consultar la convocatoria en Worldpackers para encontrar la publicación específica de Finca MiraVida y revisar las condiciones antes de postularse.