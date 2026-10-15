Benoit Peyronnet, profesor francés de urología, sobre levantarse para ir al baño cuando se está durmiendo: “Despertarse más de una vez por noche es patológico”

Despertarse para ir al baño puede convertirse en una rutina nocturna para muchas personas con el paso de los años. Sin embargo, cuando los despertares son frecuentes, pueden alterar el descanso y ser una señal de un problema que merece atención.

El urólogo francés Benoit Peyronnet, profesor especializado en patologías funcionales del Hospital Universitario de Rennes, explicó el fenómeno y los hábitos que pueden ayudar a controlarlo.

Qué significa despertarse varias veces durante la noche para ir al baño

En una entrevista con Ouest-France, el especialista explicó que puede aparecer a cualquier edad, aunque se vuelve más frecuente con el envejecimiento. “Después de los 60, la mayoría de las personas se levantan al menos una vez. Es una parte normal del envejecimiento; producimos más orina”, detalló.

El urólogo explicó que el organismo produce durante la juventud una hormona antidiurética que ayuda a reducir la producción de orina durante la noche. Con el paso de los años, el mecanismo pierde intensidad y puede favorecer una mayor producción de orina mientras la persona duerme.

Benoit Peyronnet, profesor francés de urología, sobre levantarse para ir al baño cuando se está durmiendo: “Despertarse más de una vez por noche es patológico”

Sin embargo, Peyronnet remarcó que “ despertarse más de una vez por noche para orinar es patológico” y no debe considerarse una consecuencia inevitable del envejecimiento. Los despertares pueden fragmentar el sueño y afectar el descanso.

La situación no afecta únicamente a hombres. El urólogo explicó que las mujeres pueden experimentar nicturia con una frecuencia similar, por lo que no debe asociarse de manera automática con problemas de próstata.

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Los cuatro consejos del urólogo para dormir mejor y evitar levantarse al baño

Peyronnet propone comenzar por algunas medidas relacionadas con los hábitos cotidianos antes de recurrir a otras alternativas. Entre ellas se encuentra reducir la cantidad de líquidos por la noche, mientras se prioriza la hidratación durante la mañana y el mediodía. “Está comprobado que, si bebes menos después de las 6 o 7 de la tarde, tendrás menos ganas de orinar”, asegura el urólogo.

También recomienda prestar atención a la alimentación y a determinadas bebidas que pueden “irritar la vejiga”, como el café, el té, el alcohol, las gaseosas y las comidas picantes.

Por último, el especialista señala la importancia de fortalecer el suelo pélvico cuando exista un debilitamiento de estos músculos. Esto puede ser especialmente útil en algunas mujeres tras uno o más partos. “Sobre todo para una persona joven, puede ser de gran ayuda, explica el médico En algunos casos, puede requerir el acompañamiento de un fisioterapeuta especializado.

La recomendación de Peyronnet es consultar al médico de cabecera para determinar por qué se producen los despertares y si existe alguna enfermedad detrás del síntoma.