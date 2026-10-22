La tarea principal consiste en transportar a los pasajeros de manera segura y puntual, hasta sus alojamientos, con especial atención a la calidad del servicio.

Una compañía de traslados turísticos lanzó una convocatoria para quienes busquen una oportunidad de empleo en el exterior. La propuesta se desarrolla en los Alpes franceses y está orientada a incorporar conductores a partir de diciembre, con una modalidad de trabajo estacional y alojamiento subvencionado para el personal local.

Para aplicar a través de la plataforma Anywork Anywhere, deben cumplir con determinadas condiciones de nacionalidad, documentación y experiencia de conducción.

Entre sus múltiples beneficios, ofrece un salario competitivo, capacitación, flexibilidad horaria y acompañamiento de un equipo operativo bilingüe.

Cómo es el trabajo de conductor en los Alpes franceses y qué ofrece la empresa

La empresa Skiidy Gonzales Airport Transfers busca conductores para la temporada de invierno 2026/2027 que comenzará en diciembre. El puesto tiene como base la localidad de Morzine, en Francia, y contempla traslados entre el aeropuerto de Ginebra y los complejos turísticos de Portes su Soleil.

La empresa Skiidy Gonzales Airport Transfers busca conductores para la temporada de invierno 2026/2027 que comenzará en diciembre. (Foto: Gemini) Gemini (Audiencias)

La tarea principal consiste en transportar a los pasajeros de manera segura y puntual, hasta sus alojamientos, con especial atención a la calidad del servicio. También será necesario localizar los puntos en los cuales se los pueda recoger o buscar, además de cargar y descargar equipaje, esquíes, tablas de snowboard y otros elementos pesados.

A cambio, la empresa ofrece un gran número de beneficios, entre ellos:

Alojamiento subvencionado

Salario competitivo : definido según la licencia de conducir, el tipo de vehículo y la antigüedad en la empresa.

Capacitación : un programa de formación completo

Flexibilidad horaria : un enfoque adaptable a los horarios de trabajo.

Asistencia operativa: un equipo bilingüe para brindar apoyo durante la temporada.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al empleo en los Alpes?

La convocatoria establece condiciones específicas para quienes quieran incorporarse como conductores. Uno de los requisitos centrales en contar con pasaporte de la Unión Europea y permiso de conducir emitido por la UE.

A su vez, los aspirantes deben tener al menos 21 años por cuestiones relacionadas con el seguro y cumplir con alguna de las siguientes condiciones vinculadas a su licencia: