Los semáforos son elementos clases para ordenar el tránsito en la calles y avenidas. Si bien la mayoría reconoce las tradicionales luces, rojas, amarillas y verdes, en algunos cruces aparecen flechas luminosas que indican hacia dónde pueden avanzar o girar los vehículos .

La normativa de tránsito contempla luces circulares como las flechas direccionales para regular movimientos específicos en una intersección. De esta manera, saber qué significa cada una permite interpretar correctamente el semáforo y evitar maniobras que puedan generar situaciones de riesgo.

Qué significan las luces y fechas de un semáforo

Las luces tradicionales regulan el paso general de los vehículos. La verde permite avanzar, mientras que la roja obliga a la detención del vehículo antes de la senda peatonal.

Las flechas, en cambio, sirven para regular movimientos determinados. El reglamento establece que cuando una cara del semáforo contiene una flecha direccional verde, los vehículos solo pueden los vehículos solo pueden tomar las direcciones indicadas por ella. De esta manera, una flecha verde hacia la derecha habilita este giro.

Por qué algunos semáforos tienen flechas y otros solo tienen luces de colores: qué significa cada señal y cómo deben interpretarla los conductores. ChatGPT | Audiencias

Esto permite que un cruce tenga distintas autorizaciones para los vehículos que circulan por diferentes carriles. Por ejemplo, un semáforo puede habilitar el avance hacia adelante con una luz verde circular y, al mismo tiempo, contar con una flecha que regula de manera específica un giro. Por esto, es importante mirar no solo el color, sino también la forma y dirección de la flecha.

Cómo deben interpretar el semáforo los conductores

Antes de avanzar, el conductor debe identificar qué movimiento está habilitado para el carril por el que circula. Si aparece una flecha verde, debe seguir exclusivamente la dirección que señala. No corresponde interpretar la luz como una autorización general para realizar cualquier maniobra dentro de la intersección.

Cuando la luz es roja, el vehículo debe detenerse y no iniciar movimientos. La clave es no mirar únicamente el color del semáforo. También, se deben observar las señales verticales, las marcas sobre el pavimento y las condiciones del cruce.