La mejor estrategia para cuidar el presupuesto es conocer los límites de peso, los montos permitidos y las exenciones vigentes.

Comprar en tiendas del exterior mediante correo o courier privado exige calcular con precisión los tributos para evitar sorpresas en el resumen.

Además del precio publicado en la tienda, se debe sumar el flete internacional y los impuestos fijados por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

La mejor estrategia para cuidar el presupuesto es conocer los límites de peso, los montos permitidos y las exenciones vigentes .

El procedimiento comprende una secuencia de tres etapas que va desde la verificación previa del producto hasta la liquidación tributaria y la declaración final de recepción.

Cuáles son los límites y requisitos para comprar en el exterior

Las compras internacionales minoristas con entrega puerta a puerta se procesan bajo el esquema conocido como régimen de importación simplificada . Este marco normativo permite el ingreso de paquetes al país mediante correo oficial o servicio postal privado sin la necesidad de contratar a un despachante de aduana.

Para utilizar este sistema a domicilio, la encomienda debe cumplir con las reglas oficiales dictadas por ARCA:

Tope de valor: El monto total de la mercadería no puede superar los USD 3.000 por envío.

Límite de peso: Cada paquete puede pesar hasta 50 kg por courier privado o hasta 20 kg si se utiliza Correo Argentino.

Cantidad de unidades: Se permite ingresar un máximo de hasta 3 unidades de la misma especie por envío para descartar fin comercial.

Cupo anual de envíos: Cada persona física cuenta con hasta 5 envíos permitidos por año calendario, vinculados a su CUIT o CUIL.

La mejor estrategia para cuidar el presupuesto es conocer los límites de peso, los montos permitidos y las exenciones vigentes.

Cómo calcular el precio final del producto sumando flete e impuestos

El cálculo del costo total depende del valor del producto y de la franquicia anual disponible. En los primeros envíos del año, los paquetes cuentan con una exención impositiva sobre los primeros USD 400 del valor de la mercadería , liberando al comprador de pagar Derechos de Importación y Tasa Estadística sobre ese tramo.

Si el valor del paquete supera los USD 400 pero no excede los USD 3.000 , los aranceles de importación se cobran únicamente sobre la diferencia excedente. Sin embargo, en todos los casos el envío continúa alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA del 21%) sobre la base imponible.

Si se agotan los 5 envíos anuales , las compras posteriores tributarán el régimen general completo sin importar el monto del paquete.

Para ilustrar este esquema en un caso práctico, se puede considerar la compra de 2 termos de USD 40 cada uno (USD 80 en total):

Aplicación de franquicia: Al no superar el tope de USD 400 de exención anual, el comprador no debe abonar Derechos de Importación ni Tasa Estadística.

Tributos y costos aplicables: Al valor total de la mercadería (USD 80) únicamente se le debe sumar el costo del flete internacional y la alícuota correspondiente al IVA (21%).

Límite por especie: Al tratarse de dos unidades del mismo producto, la operación respeta la regla de no superar el máximo de hasta 3 unidades de la misma especie por paquete.

Qué restricciones considerar y qué revisar antes de comprar

Antes de ingresar los datos de pago en la plataforma del exterior, resulta clave verificar que el producto no requiera certificaciones especiales ni esté prohibido para el ingreso simplificado.

Artículos como medicamentos, cosméticos sin autorización, alimentos frescos o indumentaria usada no pueden ingresar bajo esta modalidad .