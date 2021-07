Bolsonaro prepara un nuevo cambio de gabinete, golpeado por los escándalos y con la necesidad de retener aliados

Golpeado por los escándalos y en la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales de 2022, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció que en los próximos días concretará un nuevo cambio de gabinete, para darle más espacio al poderoso bloque del centrão, sus aliados en el congreso brasileño.

"Estamos trabajando en un pequeño cambio de gabinete (...) para poder seguir administrando Brasil. Tenemos una responsabilidad enorme. Yo sabía que el trabajo no iba a ser fácil, pero realmente me doy cuenta que es muy difícil. No le recomiendo mi cargo a ninguno de mis amigos", dijo Bolsonaro en radio Jovem Pan.

Bolsonaro, que abandonó su propio partido en 2019, necesita de sus alianzas en el congreso no sólo para aprobar leyes claves para su administración, también para bloquear cualquier posibilidad de impeachment, teniendo en cuenta la desaprobación generalizada de su gestión de la pandemia y los escándalos vinculados a la compra de vacunas que destapó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Covid.

'Super pedido' de impeachment para Bolsonaro tras el escándalo por la compra de vacunas



Mientras Bolsonaro encuentra una cámara baja más amigable bajo el liderazgo del presidente Arthur Lira; los senadores han sido más críticos, ampliando el trabajo de la CPI, que ya ha salpicado a varios funcionarios del gobierno, algunos muy cercanos al propio Bolsonaro.

Además, el senado debe tratar dos nominaciones especialmente significativas para Bolsonaro: la del actual fiscal general de la Unión, André Mendonça, para una vacante en el Tribunal Supremo de la Federación y la reelección de Augusto Aras al mando de la Procuración General de la Nación.

A pesar de la pandemia, la economía de Brasil podría crecer 5,5% este año



En este escenario, el mandatario busca negociar posiciones con el centrão. Se especula que el líder de la coalición de partidos, Ciro Nogueira (Partido Progresista) asuma como el nuevo jefe de Gabinete, desplazando al general Luiz Eduardo Ramos, que pasaría a la Secretaría general, un golpe para el ‘ala militar' del gabinete.

Por su parte, el actual secretario, Onyx Lorenzoni, recalaría en el nuevo Ministerio de Trabajo y Empleo, que concentraría una serie de funciones y organismos, actualmente pertenecientes al Ministerio de Economía según adelantó Folha de Sao Paulo.

Bolsonaro sigue con su plan de privatizaciones: ahora va por el correo



Paulo Guedes se habría opuesto a la fragmentación de su ministerio, aunque fuentes cercanas minimizan el impacto, según pudo saber Folha. La creencia dominante es que no tendrá ningún efecto negativo sobre el trabajo de Economía.

Afectada por los escándalos, la aprobación de Bolsonaro se está hundiendo. Además de las revelaciones surgidas en el marco de la CPI, se enfrenta a una investigación criminal autorizada por el máximo tribunal del país sobre si no detuvo las irregularidades en los contratos de compra de vacunas cuando supuestamente fue advertido al respecto.

Preocupación por la salud de Bolsonaro: cancelaron la operación pero sigue internado



Bolsonaro teme perder el respaldo de Nogueira (y por lo tanto del centrão), que en los últimos días se ha mostrado cada vez más distante del mandatario, precisamente en un momento en que no puede permitirse perder ningún aliado.

La última encuesta de Datafolha indica que el expresidente Lula da Silva está ampliando su ventaja contra Bolsonaro: en un escenario de primera vuelta, Lula obtendría el 46% de apoyo, muy por arriba del 25% de Bolsonaro. En el caso de un eventual ballotage, esa brecha aumenta 58% a 31%.

Por otra parte, el tercer candidato en el ránking, Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) sólo obtendría el 8% de los votos, lo que apunta a unas elecciones fuertemente polarizadas y sin espacio para una opción alternativa.