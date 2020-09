Uruguay: a seis meses de asumir, Lacalle Pou enfrenta su primer paro general

La central única de trabajadores del Uruguay conocida como PIT-CNT encaró hoy un paro general de 24 horas –el primero en la gestión de Luis Lacalle Pou–, en defensa del empleo y contra los "recortes" del presupuesto estatal.

El paro tuvo niveles altos de acatamiento en oficinas estatales, transporte público, bancos, construcciones, industria, planteles educativos y área de la salud. Pasado el mediodía, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, evaluó que "hay mucho menos movimiento que un domingo", según citó el diario El Observador. El presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), Fernando Pereira, describió la movilización como "silenciosa y profunda".

La central sindical convocó a concentrar en 15 puntos –o “puntos de agitación”, como los llamaron– del área metropolitana de Montevideo para dialogar con residentes, aunque sin manifestaciones callejeras por la pandemia.

"No nos garantizan la recuperación salarial. Hay pérdida de salario, de puestos de trabajo y no se atiende a los sectores de la pobreza. Hay 100.000 personas comiendo en las ollas populares ¿Hay motivos o no para el paro?", cuestionaba Pereira.

Pereira planteó la necesidad de que el gobierno "tome nota de que el país produce alimentos para 30 millones de personas pero en Uruguay hay personas que están pasando hambre" y que es preferible "que cierren los números sociales que las cuentas fiscales", en referencia al presupuesto austero que presentó Lacalle Pou para los próximos cinco años.

Entre las reivindicaciones sindicales figuran una renta básica para los trabajadores informales, cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, así como la defensa del empleo y el reclamo de más salario. Los trabajadores cuestionan también los "recortes" previstos para el quinquenio en el Presupuesto Nacional enviado por el gobierno al Parlamento, además de solicitar más recursos para educación, salud y vivienda.

Por su parte, el presidente Lacalle Pou dijo esta semana que “el derecho a huelga hay que defenderlo. Así que están en todo su derecho, nos guste o no la plataforma. Nosotros somos gente de diálogo (...) El teléfonos funciona con todo el mundo” .Desde el gobierno uruguayo todavía no se había evaluado el nivel de acatamiento del paro.