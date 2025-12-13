En esta noticia
En este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6655 - La Música
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de diciembre
|1°
|6655
|11°
|1984
|2°
|4451
|12°
|3334
|3°
|8157
|13°
|1412
|4°
|3321
|14°
|0871
|5°
|2534
|15°
|1202
|6°
|5305
|16°
|9107
|7°
|1407
|17°
|5095
|8°
|6499
|18°
|9041
|9°
|3696
|19°
|3371
|10°
|8554
|20°
|4901
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal.
Además, la música en los sueños puede representar la conexión con los sentimientos y recuerdos, sugiriendo que el soñador está en sintonía con su interior y sus experiencias pasadas.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.