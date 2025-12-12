La cotización del dólar este viernes, 12 de diciembre de 2025 llegó a 3801.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,03%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.14%.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se ha mantenido estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una ligera disminución en su valor.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.13%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 380.147 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 760.294 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.900.735 pesos colombianos.