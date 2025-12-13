Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1369 (Vicios).

1° 1369 11° 7530 2° 4156 12° 6485 3° 4910 13° 0238 4° 7688 14° 9271 5° 9280 15° 6243 6° 4071 16° 2967 7° 1104 17° 2567 8° 2729 18° 5814 9° 7619 19° 1531 10° 1073 20° 7874

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.