Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1369 (Vicios).

 1°1369 11°7530 
 4156  12°6485
 3°4910  13°0238 
 7688  14°9271 
 9280  15°6243 
 6°4071  16°2967
 1104  17°2567 
 2729  18°5814 
 7619  19°1531 
 10°1073 20°7874 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.