Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1189 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de diciembre

1° 1189 11° 0776 2° 7013 12° 4249 3° 4604 13° 2031 4° 0897 14° 5104 5° 4549 15° 7482 6° 6905 16° 9326 7° 1239 17° 1378 8° 3875 18° 0309 9° 5685 19° 9951 10° 4180 20° 2478

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.