Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1189 - La Rata
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de diciembre
|1°
|1189
|11°
|0776
|2°
|7013
|12°
|4249
|3°
|4604
|13°
|2031
|4°
|0897
|14°
|5104
|5°
|4549
|15°
|7482
|6°
|6905
|16°
|9326
|7°
|1239
|17°
|1378
|8°
|3875
|18°
|0309
|9°
|5685
|19°
|9951
|10°
|4180
|20°
|2478
¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.
Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.