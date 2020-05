Twitter etiquetó un tuit de Trump como engañoso y él los acusa de interferir en las presidenciales

Twitter dio el primer paso y etiquetó un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "engañoso" y éste no tardó en reaccionar y acusó a la red social del pajarito de "interferir" en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Twitter interfiere ahora en las presidenciales de 2020", tuiteó el mandatario republicano.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....