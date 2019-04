Trump anunciará hoy cumbre con Xi para concluir guerra comercial

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciará esta tarde los planes para mantener una reunión personal con el presidente de China, Xi Jinping, con el objetivo de concluir la guerra comercial que sostienen hace un año, indicaron The Washington Post y The New York Times.

Esta semana se realiza en Washington la novena ronda de negociación entre las partes, en el marco de la cual Trump se reunirá hoy con el viceprimer ministro chino, Liu He, en la Casa Blanca.

Se espera que en estas horas las partes negociadoras consensúen los detalles finales para el acuerdo que Trump quiere firmar con Xi.

En la disputa comercial que inició Trump hace un año, EE.UU. ha impuesto gravámenes a las importaciones chinas por valor de u$s 250.000 millones mientras que el gigante asiático ha hecho lo propio a las estadounidenses por u$s 110.000 millones.

Desde fin de febrero, EE.UU. y China han suspendido la aplicación de más aranceles mutuos, en un intento reforzado por avanzar en las negociaciones.

Entre las principales demandas de EE.UU. en la negociación está el garantizar la igualdad de competencia de las empresas estadounidenses con las chinas, poner fin a las prácticas contra la propiedad intelectual y acabar con la transferencia forzada de tecnología por parte de las compañías norteamericanas a las chinas.