Peña Nieto, a Trump: “México no pagará ningún muro”

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, repudió la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de dar luz verde a la construcción de un muro en la frontera entre ambas naciones y reiteró que su país no pagará por él.

Trump firmó ayer las directivas para ampliar el muro a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México y dijo más tarde en una entrevista que su construcción comenzará en meses y será financiada por el país vecino.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos, de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide”, dijo Peña Nieto en un mensaje difundido a través de las redes sociales. “México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, añadió.

La firma del decreto generó fuertes críticas entre políticos e intelectuales mexicanos que pidieron a Peña Nieto cancelar una visita a Washington, programada para el 31 de enero.

“Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”, sostuvo.

Al respecto, el canciller mexicano Luis Videgaray dijo que el encuentro por ahora “sigue en pie”.

Trump, quien en su campaña acusó a México de enviar a Estados Unidos a violadores y otros criminales, también ha dicho que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que su país firmó en 1994 con México y Canadá, e imponer un fuerte impuesto fronterizo.

“México ofrece y exige respeto, como la Nación plenamente soberana que somos”, dijo Peña Nieto. “México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno; acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos”, agregó.