México se prepara para recibir a una caravana de 3500 migrantes, ante la atenta mirada de Trump

Entre 2500 y 3000 migrantes provenientes de El Salvador y Honduras se están moviendo rumbo a México para cruzar a pueblos fronterizos de Chiapas y Tabasco, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. En su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a encontrar trabajo en la zona de la frontera, junto con acceso a atención médica y refugios.

No obstante, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México, aseguró que no se les otorgarán visas de tránsito a los migrantes. En 2019, el presidente Donald Trump amenazó a México con imponerle tarifas si no tomaba medidas enérgicas contra los migrantes que se dirigían a la frontera con los Estados Unidos. En respuesta, el país envió miles de tropas de la guardia nacional a la frontera, y los cruces se redujeron significativamente.

Antes de la amenaza, México había ofrecido visas humanitarias a los migrantes, pero luego hizo el proceso mucho más riguroso debido a la preocupación de que desencadenaría un mayor flujo de centroamericanos. López Obrador dijo que está monitoreando los movimientos de la caravana.

A diferencia de las caravanas masivas de 2018, esta vez la marcha se ha topado con policías locales acompañados de agentes estadounidenses de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según Alejandra Mena, portavoz del Instituto Nacional de Migración de Guatemala, unas 1000 personas atravesaron la fronera entre Guatemala y Honduras sin registrarse la frontera, en Agua Caliente, y fueron enviadas por agentes locales y estadounidenses de regreso al puesto fronterizo en patrullas policiales y buses. Días antes, el flamante presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, reveló que el gobierno mexicano le dijo "que va a utilizar todo lo que está en sus mano para impedir que pasen”, mientras que Giammatei amenazó con deportar a los migrantes que se resistan.

"Los policías ayudaron a las personas a regresar para hacer su trámite", dijo el viernes a Reuters Mena, que estimó en 3543 el número de personas que hasta el momento ha cruzado las fronteras como parte de la caravana.

La funcionaria explicó que en el primer filtro, la oficina de Migración de Honduras, solamente se impidió el paso de 40 migrantes que no portaban su documento de identidad.

La Casa del Migrante de Ciudad de Guatemala acogió la noche del jueves a al menos 600 hondureños que durmieron en colchonetas y resguardados en varias carpas. "Ahora tenemos más experiencia y ya sabemos cómo tratarlos", dijo el director de ese centro, el sacerdote Mauro Verzeletti.

La caravana partió originalmente el martes de San Pedro Sula, una ciudad hondureña con una de las tasas de homicidios más altas. El objetivo del grupo es llegar este fin de semana a Tecún Umán, el punto limítrofe con México que ya atravesaron las caravanas del 2018 y 2019 que iban a Estados Unidos.