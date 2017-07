Lula fue condenado a 9 años y medio de prisión

El juez del caso Lava jato, Sergio Moro condenó al ex presidente Lula Da Silva a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La condena se produjo poco menos de diez meses después de la acusación formal hecha por los fiscales de la Lava Jato.

Lula fue acusado por el Ministerio Público Federal de haber recibido R$ 3,7 millones en coimas por cuenta de tres contratos entre OAS y Petrobras. La fiscalía sostuvo que los valores fueron transferidos a Lula por medio de la reforma de un departamento en el Estado de Guarujá y con la guarda de sus bienes, entre ellos regalos recibidos en el período en que era presidente.

El ex mandatario, que figura primero en todas las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año, seguirá en libertad mientras espera la apelación. Y aunque su candidatura permanece en pie mientras no haya fallo negativo en la segunda instancia judicial, la condena es un serio golpe a sus aspiraciones políticas.

Lula fue el primer presidente brasileño proveniente de la clase trabajadora y continúa siendo muy popular entre los electores a seis años de haber dejado el poder con un 83% de aprobación.

El ex líder sindical cosechó admiración en todo el mundo por las transformadoras políticas sociales que llevó adelante y que ayudaron a reducir la fuerte desigualdad en la mayor economía latinoamericana.

El veredicto representa la condena de más alto perfil emitida hasta ahora en el marco de la Operación Lava Jato (Lavado de Autos) que, desde hace más de tres años, investiga un vasto sistema de corrupción en los más altos niveles del empresariado y el gobierno, dejando a Brasil sumido en un caos.

Los fiscales federales, acusan también a Lula de liderar un extenso esquema de corrupción que fue descubierto en una investigación sobre sobornos en torno a la empresa petrolera estatal Petrobras.

En un comunicado, sus abogados dijeron que la condena ataca a la democracia y al Estado de Derecho, asegurando que probarán su inocencia en tribunales imparciales, incluyendo Naciones Unidas. Según la defensa, la investigación tuvo motivaciones políticas.

En tanto, el ex presidente recibió la noticia con "la serenidad de un inocente y con la indignación de la injusticia cometida", señaló el vicepresidente del PT, Marcio Macedo.

La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores de Lula, arremetió contra Moro afirmando que el ex mandatario fue condenado para evitar que compita por la presidencia. Agregó que la agrupación protestará por el fallo y se mostró confiada en que será revertido en la apelación.

Lula quedaría impedido de ejercer cargos públicos si el fallo es confirmado en una corte de apelaciones, en un proceso que puede extenderse por al menos ocho meses. Si es marginado, analistas políticos dicen que la izquierda brasileña quedaría sumida en el desorden, forzada a reconstruirse y a encontrar un líder que pueda surgir pese a la inmensa sombra de Lula.

Para la ex presidenta, Dilma Rousseff, el fallo es "una flagrante injusticia y un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil". "Lula es inocente y esta condena hiere profundamente a la democracia", señaló.

Es la primera vez que se dicta prisión para un ex mandatario nacional y esto no fue bien recibido desde la Casa de Gobierno. En las oficinas gubernamentales prefirieron la cautela por las implicancias que puede tener en el futuro.

La Central única de los Trabajadores (CUT) comparó el fallo con un golpe de Estado y convocó a manifestaciones en San Pablo. "Elección sin fraude. Contra el golpe y contra el fascismo", serán las consignas.

En la prensa internacional, la noticia logró gran repercusión. The New York Times publicó en su portal "El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, figura influyente de la región fue condenado a casi diez años de prisión", El Washington Post anunció que el "Ex presidente brasileño Da Silva fue condenado por corrupción, al igual que el periódico británico "Financial Times". En tanto la cadena inglesa BBC y el diario francés Le Monde también destacaron en sus plataformas digitales la noticia.